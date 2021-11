Justiça condena pela terceira jornal O Globo após matérias divulgadas sobre o grupo Samel

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

MANAUS – Neste sábado, o jornal O Globo por determinação da justiça, foi obrigado a publicar um direito de resposta de mais de 8,4 mil caracteres para os hospitais Samel e para o presidente da rede, empresário Luis Alberto “Beto” Nicolau. Esta foi a terceira punição imposta ao periódico em menos quatro meses, por causa de matérias e comentários feitos contra grupo médico.

Em julho do ano passado, o jornal publicou a primeira matéria sobre a pesquisa com a droga Proxalutamida no tratamento contra a Covid (coronavírus) assinada pela colunista Malu Gaspar. O conteúdo associava o estudo a mortes ocorridas no grupo de pessoas pesquisadas no tratamento da Covid no Amazonas. Além disso, a publicação chamava a substância de “nova cloroquina”.

Na época, além do direito de resposta, o jornal foi condenado a pagar indenização de R$ 260 mil à Samel e entre outras coisas, por descumprimento de punições anteriores.

No processo, o jornal alegou ter honrado a medida judicial, mas o juiz Manoel Amaro de Lima, da 3ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho de Manaus, que assina a decisão cumprida hoje, não se convenceu da solução dada na reparação pedida pela empresa amazonense.

Na ocasião, quando O Globo publicou as matérias contra a Samel, foi divulgado n página inicial do site, e nas suas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. Mas, quando cedeu direito de resposta foi apenas para assinantes e ao blog de Malu Gaspar, sem a ampla publicidade dos posts iniciais. Durante o processo, O Globo tentou provar o contrário, mas o magistrado chamou isso de “má-fé” e o repreendeu.