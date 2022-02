Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), por meio da Promotoria do Município de Urucurituba (218 quilômetros de Manaus), entrou com ação Civil Pública que determina imediatamente a suspensão do aumento salarial promovida através da Lei Municipal Nº 27 “A” para Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais. A decisão deve ser cumprida no prazo de 15 dias.

Segundo prévia na folha de pagamento, o aumento seria de R$ 1.768.000,00 (2022/2024), contando com subsídio mensal, 13º salário e férias, sendo 11% para Prefeito e Vice-Prefeito, 40% para Vereadores e 30% para Secretários Municipais. Conforme registro, os demais servidores municipais não citados na lei estão sem aumento salarial há mais de 4 anos.

“Como a Lei foi aprovada sem observar o Artigo 21 sobre Responsabilidade Fiscal, o Ministério Público ajuizou ação civil para declarar anulação da Lei Municipal. O Poder Judiciário acatou as decisões ministeriais e deferiu a tutela de urgência requerida, determinando a suspensão dessa lei que concedeu aumento e determinou congelamento dos salários”, disse o Promotor de Justiça Kleyson Nascimento Barroso.

Segundo o artigo 21, inciso 2 sobre Responsabilidade Fiscal:

“Art. 21. É nulo de pleno direito: (…) II – o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20”.

De acordo com a Ação Civil, o processo para aumento das remunerações desses cargos iniciou-se em outubro/2020 e se encerrou em dezembro/2020, durante a calamidade pública face a pandemia de Covid-19. Além disso, os subsídios dos agentes públicos também permaneceram congelados com base no valor da legislação anterior, estando proibida até a data de 31 de dezembro de 2021.

Justiça derruba aumento de salário de prefeito, vice e vereadores de Urucurituba

* Com informações da assessoria de imprensa