Justiça determina fim da paralisação de motoristas e cobradores de ônibus em Manaus

Notícias do amazonas – A Justiça do Trabalho determinou, nesta sexta-feira (12), o fim da paralisação de motoristas e cobradores de ônibus em Manaus. A decisão foi tomada durante audiência na 13ª Vara do Trabalho, após acordo que prevê o repasse de R$ 19 milhões do Governo do Amazonas ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

Acordo e decisão judicial

O desembargador Jorge Álvaro Marques Guedes, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, ordenou a suspensão da greve e o retorno imediato da circulação dos coletivos. A determinação também prevê multa e bloqueio das contas do sindicato em caso de descumprimento.

De acordo com a decisão, o valor deve ser transferido em até uma hora pelo governo estadual para a conta do Sinetram, que fará o repasse às empresas de transporte. As empresas, por sua vez, terão até 24 horas para quitar os salários atrasados dos rodoviários.

Impacto da paralisação em Manaus

A paralisação começou na tarde de quinta-feira (11), quando motoristas e cobradores recolheram os ônibus às garagens após protesto em frente à sede do governo estadual. Na manhã desta sexta, dezenas de coletivos voltaram a ser paralisados em importantes avenidas do Centro, como Leonardo Malcher, Getúlio Vargas e Floriano Peixoto, gerando transtornos aos passageiros.

Durante a manifestação, um ônibus chegou a ser depredado. Segundo informações preliminares, o ataque foi motivado por um passageiro revoltado com a interrupção do serviço.

Sindicato confirma cumprimento da decisão

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, afirmou que a categoria vai cumprir a ordem judicial. Segundo ele, a expectativa é de que os pagamentos sejam regularizados ainda nesta sexta-feira.

“O sindicato não descumpre decisão judicial. A categoria não quer apenas receber, mas também respeito e o fim da humilhação que enfrenta há anos”, declarou.

O assessor jurídico do sindicato, Fernando Borges de Moraes, destacou que a greve não tinha respaldo jurídico. “Já havia liminar proibindo a paralisação. Agora, com o repasse assegurado, os pagamentos serão realizados ainda hoje”, disse.

Perspectivas para o transporte coletivo

De acordo com o Portal G1, em sua fala, Givancir Oliveira pediu união entre governo e prefeitura para evitar que novas crises atinjam os usuários do transporte coletivo em Manaus. “Quando governador e prefeito trabalham juntos, a cidade é feliz. Espero que essa harmonia volte”, concluiu.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On