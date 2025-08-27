A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Justiça do AM analisa venda da Mina de Pitinga a estatal chinesa após ação do senador Plínio Valério

Segundo Plínio, a venda não poderia ter sido concluída sem a autorização do Congresso Nacional.

Por Jonas Souza

27/08/2025 às 20:17

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – A Justiça Federal do Amazonas determinou que órgãos e empresas envolvidos na venda da mineradora Taboca, responsável pela exploração da Mina de Pitinga, prestem informações detalhadas sobre a operação de transferência à estatal chinesa China Nonferrous Trade Co. Ltda., avaliada em cerca de R$ 2 bilhões.

PUBLICIDADE

Leia mais: Governo Maduro convoca novo alistamento militar de civis na Venezuela diante das ameaças dos EUA

A decisão é da juíza Jaiza Maria Fraxe, da 1ª Vara Federal Cível do Amazonas, em resposta a um mandado de segurança impetrado pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM). O parlamentar questiona a legalidade da transação, que envolve uma das maiores reservas brasileiras de estanhos, nióbio, tântalo, tório, urânio, lítio e terras raras, minerais considerados estratégicos para a indústria tecnológica e militar.

Segundo Plínio, a venda não poderia ter sido concluída sem a autorização do Congresso Nacional, como determina a Constituição, que restringe a aquisição de áreas e minerais estratégicos por empresas estrangeiras.

PUBLICIDADE

O senador comemorou a decisão e classificou-a como um passo importante para a defesa da soberania nacional.

“Fomos pegos de surpresa com a venda da mina de Pitinga para uma empresa chinesa, quando sabemos que ali existem montanhas de rejeitos de urânio, nióbio e todos os elementos de terras raras. A juíza quer que a empresa diga exatamente o que pretende explorar e garanta que não mexerá nesses minérios estratégicos”, destacou.

Localizada a cerca de 300 km de Manaus, a Mina de Pitinga já foi operada por empresas brasileiras, depois passou ao controle de grupos estrangeiros e agora se encontra no centro de uma disputa com forte peso geopolítico.

“A mina que contém tudo isso foi vendida aos chineses por R$ 2 bilhões. E ficou por isso mesmo. Mas eu vim aqui para isso: vigiar, denunciar, cobrar e defender. Acima de tudo, defender o Amazonas”, afirmou o parlamentar.

Plínio ressaltou que a Constituição garante ao Congresso o direito de deliberar sobre esse tipo de negociação e disse que seu mandato foi violado por não ter tido conhecimento prévio da operação.

“Meu direito líquido e certo de congressista foi violado. A Constituição é clara: negócios dessa natureza precisam do aval do Parlamento. É disso que se trata a nossa luta”, afirmou.

Embora a batalha judicial esteja apenas no início, o senador considera a decisão uma vitória significativa para o Amazonas e para o Brasil.

“Estamos cansados de ver nossas riquezas sendo entregues sem transparência”, concluiu.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Manaus

Interdição temporária de alça entre avenidas Autaz Mirim e Solimões começa nesta sexta-feira (29)

Obras da Companhia de Gás do Amazonas bloqueiam trecho no Distrito Industrial; desvios e orientação de tráfego serão realizados pelo IMMU.

há 17 minutos

Manaus

Motociclista atropela pedestre e vai parar embaixo de carreta no Distrito Industrial de Manaus

Vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas a hospitais da capital.

há 37 minutos

Esporte

STJ julga recurso de Bruno Henrique sobre investigação de manipulação de resultados

Atacante do Flamengo busca anular investigação que o acusa de favorecer apostas em jogo do Brasileiro 2023.

há 58 minutos

Brasil

CCJ do Senado aprova projeto que proíbe fiança para crimes de pedofilia e endurece punições contra abusadores

A proposta agora segue para análise da Câmara dos Deputados.

há 60 minutos

Mundo

Governo Maduro convoca novo alistamento militar de civis na Venezuela diante das ameaças dos EUA

Cerca de mil postos de alistamento estarão disponíveis nos 225 municípios venezuelanos nos dias 30 e 31 de agosto.

há 1 hora