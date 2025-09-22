A notícia que atravessa o Brasil!

Justiça do Amazonas anula condenações da mãe e irmão de Djidja Cardoso

Sentença condenava Cleusimar e Ademar Cardoso, mãe e irmão da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso.

Por Bruno Pacheco

22/09/2025 às 12:58 - Atualizado em 22/09/2025 às 13:08

Notícias do Amazonas – A Justiça do Amazonas anulou, na manhã desta segunda-feira, 22, a sentença que condenava Cleusimar e Ademar Cardoso, mãe e irmão da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso.

Djidja foi encontrada morta em maio de 2024, dentro de sua casa no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, com suspeita de overdose por uso de ketamina.

Leia mais: Defesa diz ter vídeo inédito que pode reabrir Caso Djidja e coloca atuação da Polícia Civil em xeque

Cleusimar e Ademar haviam sido condenados a 10 anos de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A decisão de anulação foi proferida pelo desembargador Henrique Veiga, acompanhada pelos demais magistrados, após acolher o pedido da defesa da família Cardoso.

Segundo os advogados, o processo apresentou falhas na condução das investigações, em especial no trabalho do delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia mais: TJAM agenda julgamento após pedido de anulação parcial de sentença que mantém mãe e irmão de Djidja Cardoso presos

Apesar da anulação da sentença, mãe e filho permanecem presos até que uma nova decisão judicial seja proferida, mantendo a expectativa sobre os próximos desdobramentos do caso.

A defesa

Em nota, a defesa de Cleusimar e Ademar Cardoso comemoraram a vitória obtida no julgamento que reconheceu a nulidade processual em primeira instância e determinou o retorno dos autos para que todo o processo seja refeito.

Segundo a defesa, a nulidade reconhecida refere-se aos laudos das substâncias apreendidas, que foram anexados de forma tardia aos autos, sem abertura de prazo para manifestação da defesa. Além disso, ainda de acordo com os advogados da família, os documentos apontam quantidade ínfima de cetamina, o que, segundo a defesa, reforça o argumento sustentado desde o início, de que os réus seriam usuários da substância e não traficantes. Apesar do avanço no mérito, o pedido de liberdade não foi concedido.

“Estamos comemorando a vitória pelo reconhecimento da nulidade, que confirma tudo o que sempre afirmamos: não houve respeito ao devido processo legal. Agora, com essa decisão, temos base sólida para levar o pedido de liberdade ao STJ e acreditamos em um resultado positivo até o fim da semana”, afirmou a advogada de defesa Nauzila Campos.

