Justiça Eleitoral do Amazonas busca voluntários para atuar como mesários

Notícias do Amazonas – O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) lançou nesta segunda-feira (28) a campanha #VemSerMesário, com o objetivo de aumentar o número de mesários voluntários e cadastrar coordenadores de acessibilidade para as eleições de 2026.

Os interessados em atuar como mesários podem se inscrever de forma voluntária no Canal do Mesário ou aguardar convocação oficial da Justiça Eleitoral. Para ser mesário, é necessário ter mais de 18 anos e estar em situação regular junto à Justiça Eleitoral. Em caso de convocação, o comparecimento é obrigatório, salvo impedimentos justificados.

PUBLICIDADE

Segundo Efraim Felix, coordenador da Central de Atendimento ao Eleitor (Cate), o serviço voluntário é um ato de cidadania e fortalecimento da democracia. Ele destaca que, ao lançar a campanha em um ano sem eleições, o TRE-AM busca atualizar o banco de dados de voluntários e reduzir a ausência de mesários no pleito.

“Ser mesário voluntário é uma oportunidade de contribuir diretamente para a confiabilidade do sistema eleitoral. O acesso antecipado às informações e treinamentos garante mais preparo e segurança no processo de votação”, afirma Efraim.

Coordenadores de acessibilidade

PUBLICIDADE

O TRE-AM também está cadastrando interessados em atuar como coordenadores de acessibilidade, profissionais responsáveis por supervisionar a acessibilidade nos locais de votação, garantir o atendimento adequado a eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida e orientar sobre o uso das ferramentas de acessibilidade disponíveis nas urnas.

Benefícios

PUBLICIDADE

Entre os benefícios oferecidos aos convocados estão:

Dois dias de folga para cada dia de trabalho nas eleições; PUBLICIDADE

Dois dias de folga para cada dia de treinamento preparatório;

Emissão de certificado de prestação de serviços, que pode ser usado como critério de desempate em concursos públicos (conforme edital).

Funções

O presidente da seção eleitoral organiza o ambiente, inicia e encerra a votação, e soluciona eventuais dificuldades. Já os mesários são responsáveis pela identificação dos eleitores, entrega de comprovantes de votação ou justificativa e organização do fluxo de eleitores na seção.