Justiça julga improcedente ação do MPF contra ex-secretário Marcellus Campêlo por responsabilidade na crise de oxigênio no AM

O Juiz, Diego Oliveira, da 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas, julgou improcedente a ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o secretário estadual de Saúde do Amazonas, Marcellus Campelo, por omissão no combate à pandemia entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, quando o Amazonas registrou colapso de oxigênio nas unidades de saúde e aumento de mortes por covid-19.

A ação, apresentada à Justiça Federal no Amazonas, inclui ainda três secretários do Ministério da Saúde e o coordenador do Comitê de Crise do Amazonas, Francisco Ferreira Máximo Filho. Segundo a sentença, a conduta dos réus citados não podem ser classificadas como ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da Administração Pública.

Na decisão, o magistrado rejeita a conexão com a Ação Civil Pública que pontua o “fornecimento e distribuição equânime de gás oxigênio medicinal às unidades de saúde do Amazonas e transferência dos pacientes da rede desabastecida para outros Estados”.

O juiz federal destaca na sentença que a Lei 14.230/2021 trouxe nova roupagem ao artigo 11 da LIA, que teve incisos revogados e modificados.

“Desta forma, ocorreu no caso sob exame verdadeiro abolitio criminis em razão de as condutas dos réus não serem mais previstas como ato de improbidade administrativa. Por conseguinte, não há alternativa, senão a rejeição da petição inicial por manifesta atipicidade superveniente das condutas imputadas aos réus”, diz o juiz na decisão que ainda destaca que compete unicamente ao Poder Judiciário a aplicação dos termos da lei.

