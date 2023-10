Justiça julga inconstitucional suspensão do convênio entre Prefeitura de Iranduba e Detran que anulou multas de trânsito no Amazonas

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Justiça do Amazonas julgou inconstitucional o Decreto Legislativo (DL) n.º 031/2021, de 31 de agosto de 2021, da Câmara de Vereadores de Iranduba, que suspendeu os efeitos de convênio celebrado, em 2019, pela Prefeitura do Município, por meio do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Iranduba (IMTTI), e o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

O mesmo ato legislativo cancelava todas as multas de trânsito aplicadas durante a vigência do convênio e desconstituía a nomeação da Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari). O julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ocorreu na sessão da última terça-feira (03/10) e o Acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), de quarta-feira (4/10).

O Desembargador Jomar Saunders Fernandes foi o relator da ADI n.º 4007165-13.2021.8.04.0000 proposta pela Prefeitura de Iranduba, que votou pela inconstitucionalidade do DL e foi seguido por unanimidade pelos demais membros da Corte, em consonância com o parecer do Ministério Público do Amazonas (MP-AM). Em março de 2022, o magistrado já havia concedido medida cautelar suspendendo os efeitos do DL.

Conforme os autos, ao aprovar o decreto, a Câmara de Vereadores de Iranduba considerou que o convênio em questão deveria ter sido encaminhado à apreciação e ao referendo do Plenário do Legislativo, conforme o previsto no art. 132 da Lei Orgânica do Município, e, ainda, que não houve ampla divulgação acerca da realização do convênio, o que teria impossibilitado o debate sobre o tema.

Já o desembargador-relator Jomar Fernandes frisou durante seu voto, que o Supremo Tribunal Federal (STF), “ao apreciar Ações Diretas de Inconstitucionalidade em face de normas que subordinam a celebração de convênios pelo Poder Executivo à autorização prévia das Casas Legislativas, tem entendido por julgá-las inconstitucionais, sob a justificativa de que, via de regra, a celebração de convênios em geral é função tipicamente executiva, e ao Legislativo compete apenas fiscalizar a sua execução, sem extrapolar o âmbito de sua competência”.

Segundo o Acórdão, ainda “percebe-se que o referido fundamento eleito pela Câmara Municipal não se mostra válido, já que, conforme entendimento do STF, a necessidade de referendo dos convênios firmados pelo Executivo Municipal pelo Poder Legislativo ofende os princípios da simetria e da independência e da harmonia entre os Poderes, previstos no art. 14 da Constituição Estadual do Estado do Amazonas e no art. 2.º da Carta da República”.

No entendimento do relator, ao cancelar as multas de trânsito por meio do Decreto n.º 031/2021, a Câmara de Vereadores de Iranduba invadiu as atribuições do Detran “usurpando o poder de polícia que compete ao Executivo Estadual” e legislando sobre matéria de competência da União – trânsito –, fator que afronta o disposto no art. 22, inciso IX, da Constituição Federal.

