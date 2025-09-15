A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Justiça mantém cassação de prefeito e vice de Caapiranga por abuso de poder político

Na decisão, o magistrado destacou que a condenação se baseou em provas de contratações irregulares feitas com finalidade eleitoral.

Por Jonas Souza

15/09/2025 às 16:58

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O juiz Marco Aurélio Plazzi Palis, da 6ª Zona Eleitoral do Amazonas, rejeitou nesta segunda-feira (15/09) o recurso apresentado pelo prefeito de Caapiranga, Matulinho Braz (União Brasil), pelo vice-prefeito Jorge Martins (União Brasil) e pelo ex-prefeito Tico Braz. Com a decisão, fica mantida a cassação dos mandatos por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024.

PUBLICIDADE

Leia mais: Trump confirma novo ataque a barco no Caribe que resultou na morte de “narcoterroristas venezuelanos”

Na decisão, o magistrado destacou que a condenação se baseou em provas de contratações irregulares feitas com finalidade eleitoral. Segundo ele, houve uso da máquina pública em benefício da candidatura de Matulinho, apoiada pelo então prefeito Tico Braz.

“A análise se concentrou na gravidade do conjunto dos atos, que demonstrou o desvio de finalidade e o uso da máquina pública em benefício da candidatura, o que é suficiente para caracterizar o abuso”, escreveu o juiz.

A ação foi movida pela coligação “Aliança pelo Progresso de Caapiranga”, do candidato derrotado Francimar Ramalho (MDB). O grupo apontou a contratação massiva de servidores, além de remoções e transferências de funcionários públicos em período vedado pela legislação.

PUBLICIDADE

Na sentença de 27 de agosto, o juiz já havia concluído que as contratações tiveram caráter eleitoreiro, reforçando a tentativa de perpetuação de um mesmo grupo familiar no poder. Como exemplo, citou a nomeação de Francisco Andrade Braz como secretário municipal de Governo em 1º de janeiro de 2025, logo após a eleição, evidenciando vínculos familiares.

Argumentos da defesa

No recurso, Matulinho, Jorge e Tico alegaram omissão no julgamento, excepcionalidade das contratações e ausência de impacto no resultado eleitoral, já que a diferença de votos foi de 669. Também anunciaram intenção de recorrer às instâncias superiores.

No entanto, o juiz Marco Aurélio ressaltou que não houve comprovação de necessidade pública para as admissões, apontando ainda irregularidades como:

  • falta de contratos formais para 53 pessoas incluídas na folha de pagamento;

  • admissões em período eleitoral proibido;

  • inexistência de ato administrativo que justificasse situação emergencial.

Próximos passos

Os adversários de Matulinho pediram que fossem convocadas novas eleições municipais imediatas, mas o magistrado esclareceu que a decisão cabe ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), conforme determina o artigo 224 do Código Eleitoral.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Mundo

Trump confirma novo ataque a barco no Caribe que resultou na morte de “narcoterroristas venezuelanos”

O comunicado de Trump foi publicado em sua rede social.

há 13 minutos

Caiu na rede é post!

Motorista tem carro destruído em acidente a caminho de concurso em Manaus

Vítima seguia para realizar concurso quando Fiat Argo foi atingido

há 15 minutos

Política

Pré-candidata ao governo, Maria do Carmo fala sobre respeito e diferenças ao comentar morte de Charlie Kirk

Segundo Maria do Carmo, o episódio não expõe apenas a brutalidade do crime, mas também a forma como parte da sociedade reagiu.

há 24 minutos

Veja Mais

Wilson Lima lança edital de apoio financeiro para extrativistas da piaçava no Amazonas

O edital é destinado a extrativistas, associações, cooperativas, sindicatos, conselhos e instituições legalmente constituídas.

há 38 minutos

Polícia

PF e Força Nacional destroem mais de 80 balsas em ação contra garimpo no Amazonas

Ação federal alcança rios entre Manicoré e Humaitá e segue até Calama (RO).

há 47 minutos