Justiça mantém prisão de casal acusado de tentar comprar bebê por R$ 500 no Amazonas

Notícias do Amazonas – A Justiça do Amazonas manteve a prisão preventiva de Weslley Fabiano Lourenço, 38, e Luiz Armando dos Santos, 40, acusados de tentar comprar um bebê por R$ 500 em Manacapuru (AM). O casal, natural de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, se entregou à polícia na tarde de quinta-feira (17) e passou por audiência de custódia nesta sexta (18).

O mandado de prisão havia sido expedido pela Justiça amazonense no início da semana, após o casal ser apontado como suspeito de negociar a compra da criança com a ajuda de um intermediador. Os dois chegaram a ser presos em flagrante anteriormente, mas foram liberados após audiência. Com a nova decisão judicial, a prisão se torna preventiva, sem prazo determinado.

PUBLICIDADE

Segundo a Polícia Civil do Amazonas, o caso ocorreu em Manacapuru, no interior do estado. As investigações revelaram que o casal teria pago R$ 500 pelo bebê e tentado registrá-lo em cartório, sem sucesso, devido a falhas no sistema. Um homem de 47 anos, acusado de intermediar a venda, também foi preso.

Leia mais: Casal gay volta a ser preso após tentar comprar bebê por R$500 no interior do Amazonas

Após se entregarem na delegacia de Ilhabela, os dois foram levados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caraguatatuba (SP), onde aguardaram a audiência de custódia. O procedimento serviu para avaliar a legalidade da prisão, que foi mantida. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que o caso será redistribuído ao juízo competente do TJ-AM, responsável pela ordem de prisão.

PUBLICIDADE

A criança foi acolhida por uma instituição de proteção à infância e está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar.

A defesa do casal afirma que os dois se apresentaram voluntariamente e que pretendem colaborar com as investigações, sustentando a inocência de ambos.

PUBLICIDADE

As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil do Amazonas. Ainda não há definição sobre para qual unidade prisional os acusados serão transferidos.