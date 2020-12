Justiça nega pedido de lojistas contra decreto que determina fechamento do comércio no Amazonas

Redação AM POST

A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) entrou com pedido para suspender decisão do Governo do Amazonas de fechar o comércio não essencial a partir do próximo sábado (26), mas foi negado pela Justiça do Estado.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o desembargador João de Jesus Abdala Simões “uma decisão judicial não pode substituir o critério de conveniência e oportunidade da Administração (Poder Executivo), especialmente o fechamento das atividades comerciais e de serviços não essenciais no Amazonas”, disse o magistrado.

“Portanto, continua valendo o decreto do governador que determina o fechamento de shoppings, lojas, e empresas de serviços não essenciais”, completou ele na decisão.

O Governo do Amazonas publicou o decreto número 43.234 dispondo sobre as novas medidas para o enfrentamento à Covid-19 no Estado. Entre as principais medidas previstas no documento, está a suspensão, no período de 26 de dezembro de 2020 a 10 de janeiro de 2021, do funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e serviços não essenciais e destinados à recreação e lazer.

Continua depois da Publicidade

Leia decisão na íntegra:

Decisão TJAM

Leia o decreto na íntegra:

DECRETO SUSPENSÃO DE SERVIÇOS NO AM