Amazonas

‘Justo reconhecimento’, dedica Eduardo Braga ao ministro do STJ Mauro Campbell

A solenidade reuniu autoridades, magistrados e parlamentares, que destacaram a relevância da carreira do jurista amazonense.

Por Natan AMPOST

28/08/2025 às 14:57

Notícias do Amazonas – O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e atual corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Mauro Luiz Campbell Marques, foi homenageado nesta quinta-feira (28) com a Medalha Ruy Araújo, a mais alta comenda concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM). A solenidade reuniu autoridades, magistrados e parlamentares, que destacaram a relevância da carreira do jurista amazonense para o sistema judiciário brasileiro.

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), presente na sessão especial, ressaltou a importância do reconhecimento: “É um justo reconhecimento à sua trajetória de dedicação à Justiça e ao nosso país. Parabéns, ministro, pela merecida homenagem”, declarou.

Além de Campbell, o juiz auxiliar do CNJ, Lizandro Garcia Gomes Filho, também foi agraciado com a medalha, consolidando a cerimônia como um momento de valorização do trabalho de magistrados com destaque nacional.

Natural de Manaus, Mauro Campbell assumiu como ministro do STJ em 2008 e, desde julho de 2024, ocupa o cargo de corregedor nacional de Justiça no CNJ. Sua trajetória inclui a atuação como corregedor-geral da Justiça Federal, ministro e corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além de uma extensa carreira no Ministério Público do Amazonas, onde ingressou em 1986 e chegou a chefiar a instituição por três vezes.

Antes de sua nomeação ao STJ, Campbell também exerceu funções relevantes no âmbito do Executivo estadual, como secretário de Justiça, de Segurança Pública, e de Controle Interno, Ética e Transparência. Ele também se destacou como advogado e professor, consolidando uma carreira marcada pela dedicação à legalidade, à ética e à defesa da cidadania.

A entrega da Medalha Ruy Araújo simboliza o reconhecimento da Assembleia Legislativa do Amazonas a personalidades que contribuem de maneira significativa para a sociedade. Ao receber a honraria, Campbell reforça o papel do Amazonas no cenário jurídico nacional, sendo considerado uma referência para futuras gerações de profissionais do Direito.

