Jutaí recebe viatura de combate a incêndio e passa a contar com base fixa do Corpo de Bombeiros

Notícias do Amazonas – O município de Jutaí (a 750 quilômetros de Manaus) recebeu, nesta quinta-feira (24/07), uma viatura Auto Tanque Florestal (ATF) com capacidade para 10 mil litros de água. A entrega foi feita pelo governador Wilson Lima e integra o pacote de investimentos do Governo do Amazonas para a implantação do Grupamento Integrado de Combate a Incêndio e Proteção Civil (GCIP), cujas obras estão em fase final.

Leia mais: Investigado pelo STF, senador Marcos do Val foge para os EUA em voo que partiu de Manaus

PUBLICIDADE

“Essa estrutura não serve apenas para combater incêndios florestais. Ela representa proteção permanente para a população, com presença efetiva do Corpo de Bombeiros para atuar em situações de emergência, salvamento e resgate”, destacou o governador.

Além do veículo, foram entregues outros equipamentos operacionais, como lanternas, cones de sinalização e chaves de mangueira. O município, que até então não contava com base fixa da corporação, passará a ter atendimento permanente com a nova unidade do GCIP.

Cinco militares foram designados para Jutaí, onde atuarão em conjunto com 13 brigadistas cedidos pela prefeitura. A ação faz parte de uma estratégia de interiorização dos serviços do Corpo de Bombeiros, com parcerias firmadas entre o Estado e os municípios.

PUBLICIDADE

Interiorização e expansão da segurança

Com investimento total de R$ 25 milhões — sendo R$ 21,5 milhões do Ministério da Justiça e Segurança Pública e R$ 3,5 milhões do Governo do Amazonas — o projeto prevê ampliar o número de municípios com bases fixas do Corpo de Bombeiros de 11 para 27. As prefeituras entram com a infraestrutura e recursos humanos, enquanto o Estado fornece equipamentos e capacitação.

PUBLICIDADE

A unidade de Jutaí é a oitava entregue pelo governador em 2024. Em maio, as primeiras unidades do GCIP foram inauguradas em Tapauá e Rio Preto da Eva. Em junho, foi a vez de Novo Aripuanã e Maués. Ao longo de julho, as cidades de Lábrea, Manaquiri e Autazes também receberam suas unidades.

Formação e capacitação profissional

PUBLICIDADE

Os brigadistas locais que atuarão no GCIP de Jutaí passarão por um curso de formação com 480 horas de duração, ao longo de 18 meses. O treinamento inclui técnicas de combate a incêndios urbanos e florestais, salvamento aquático, atendimento pré-hospitalar e manejo de produtos perigosos. Ao término, todos receberão certificação como Bombeiros Civis, reconhecida oficialmente pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Infraestrutura e legislação

A base do GCIP em Jutaí conta com alojamentos masculino e feminino, salas de comando, administração, instrução, almoxarifado, cozinha, refeitório e banheiros. A estrutura ocupa uma área de mais de 255 metros quadrados.

O modelo segue diretrizes da Lei Federal nº 13.425/2017, e foi instituído no Amazonas pela Lei Estadual nº 6.987/2024. Os GCIPs têm como objetivo ampliar a capacidade de resposta a emergências nos municípios do interior, por meio da atuação integrada entre Corpo de Bombeiros, prefeituras e brigadistas locais.