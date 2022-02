Laboratório de Análises Clínicas do Hemoam passa a fazer atendimento 24h

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) acabou de ampliar o atendimento do Laboratório de Análises Clínicas (LAC) para 24 horas, com intuito de melhorar o suporte aos pacientes em tratamento na instituição. Esse serviço prestado pelo Hemoam é considerado o maior em análises clínicas da rede pública para o diagnóstico das doenças do sangue. Somente em 2021, foram realizados mais de 1,2 milhões de exames.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a diretora-presidente do Hemoam, o serviço 24h vai impactar especialmente na qualidade do tratamento dos pacientes internados na secção hospitalar do Hemoam.

“Antes disso, quando um paciente nosso necessitava de exame fora do horário comercial, o mesmo era encaminhado para realizar o procedimento em outra unidade de saúde. Isso não é bom para as condições clínicas dele, além do transtorno com logística e a demora para termos o resultado”, declarou a diretora-presidente e também médica hematologista, Socorro Sampaio.

O atendimento aos pacientes com doenças do sangue continuará sendo feito no horário comercial, enquanto que o horário noturno será exclusivo aos pacientes internados.

Continua depois da Publicidade

Para a chefa do departamento de atendimento ao paciente, Rosângela Abreu, a agilidade no resultado é outro grande diferencial da ampliação do serviço de análises clínicas. “O laboratório 24 horas permitirá que o médico faça uma pronta avaliação e adote condutas mais imediatas que são determinantes em pacientes com câncer no sangue”.

Ainda de acordo com a médica Rosângela Abreu, o exame de gasometria, que anteriormente era coletado na Fundação e enviado para outro laboratório, passará a ser realizado também pelo LAC, o que contribui para o fator precisão dos tratamentos e diagnósticos.

Continua depois da Publicidade

“A gasometria é um exame indicado para diagnosticar distúrbios de ordem metabólica ou respiratória que podem ocorrer em pacientes graves. Esse exame, agora disponível em nosso serviço, auxiliará o médico nas condutas emergenciais necessárias à manutenção da vida do paciente”, acrescentou Abreu.

Ampliação do quadro funcional – O funcionamento do LAC 24h só foi possível devido à ampliação do quadro funcional do Hemoam. Foram destinados 33 profissionais aprovados em Processo Seletivo para ampliação do atendimento do laboratório, sendo 11 bioquímicos e 22 técnicos em patologia.