Laboratório do Hospital Delphina Aziz já realizou mais de meio milhão de exames em 2021

O Laboratório de Análises Clínicas do Complexo Hospitalar Zona Norte (CHZN), no acumulado deste ano, já realizou 658.876 exames. Projetado para atender o público das unidades que compõem o CHZN, Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales, o laboratório atende cerca de 200 pessoas diariamente.

Desde o início do atendimento ambulatorial, foram realizadas mais 3 mil biópsias e citologia, cumprido a Lei nº 13.896, de 2019, que garante aos pacientes com suspeita de câncer a realização de biópsia em até 30 dias no Sistema Único de Saúde (SUS). Em outubro de 2020, o Laboratório do CHZN, passou a fazer atendimento ambulatorial de pacientes oriundos do Sistema de Regulação (Sisreg).

“Tivemos aquisição de mais equipamentos, como analisadores de gasometria, e hoje temos 10 analisadores, que atendem todos os leitos do Hospital Delphina e da UPA Campos Sales. Este exame está entre os mais solicitados pelo corpo clínico, e é um exame de extrema importância, principalmente para pacientes com Covid-19. Atendemos três demandas: o paciente internado, o Sistema de Regulação e a UPA Campos Sales. Com corpo técnico dedicado e empenhado para sempre fazer o melhor para os pacientes, nosso laboratório realiza mais de 300 tipos de exames, é um laboratório completo”, ressaltou o coordenador do laboratório, o farmacêutico-bioquímico Rafael Brito.

Antes do Hospital Delphina Aziz mudar o perfil de atendimento para referência do tratamento da Covid-19, o laboratório realizava exclusivamente exames de pacientes de porta de entrada e internados no hospital, além dos exames coletados na UPA Campos Sales.

Controle de Qualidade Interno – De acordo com Rafael Brito, todos os exames liberados pelo laboratório do Complexo são validados por um processo de qualidade, com procedimentos obrigatórios da RDC nº 302/2005 que são conduzidos em associação com o exame de amostras de pacientes para avaliar se o sistema analítico está operando dentro dos limites de tolerância pré-definidos.

“Todos os nossos exames passam por controle de qualidade, diariamente, de segunda a segunda. Organizamos também as preventivas, corretivas e vistorias diárias de todos os equipamentos analíticos de acordo com cada fabricante. Também fizemos a implantação de sistema de interface, que reduz falhas e aumenta a produtividade da equipe do laboratório”, explicou.

Mesmo com toda a estrutura em pleno funcionamento, existem ainda projetos para que se possa ampliar a qualidade do atendimento no que diz respeito à agilidade dos serviços ambulatoriais, como o aumento de guichês de atendimento, desjejum para o paciente, entrega de laudos por meio eletrônico e equipamentos laboratoriais de alta tecnologia.

O atendimento ambulatorial do CHZN, que está sob a gestão assistencial do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) desde abril de 2019, é um dos serviços mais elogiados na Ouvidoria da unidade, justamente por conta da variedade de exames ofertados e pela humanização no atendimento.

* Com informações da assessoria de imprensa