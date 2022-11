Lançamento do mercado de carbono e parceria com a WCS marcam primeiro dia do Amazonas na COP 27

Redação AM POST

O Governo do Amazonas iniciou sua participação na 27ª Conferência das Partes (COP 27) nesta segunda-feira (14/11), em Sharm El Sheikh, no Egito. Na oportunidade, o estado lançou o Programa Carbono+, abrindo oficialmente seu mercado de carbono para o mundo, com potencial de captação que pode chegar a U$ 2,4 bilhões.

Continua depois da Publicidade

O anúncio ocorreu no Hub Amazônia, espaço do Consórcio Interestadual Amazônia Legal na COP 27, durante o painel “REDD+ no Amazonas: Sustentabilidade e garantia dos direitos dos povos tradicionais”.

Os créditos anunciados foram aprovados pelo Governo Federal, via Conselho Nacional de REDD (CONAREDD), a partir de metas de redução do desmatamento que o Amazonas alcançou de 2006 a 2015. É o que destaca o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, que está na Conferência representando o governador Wilson Lima.

“São mais de 809,6 milhões de toneladas de carbono equivalente (tCO2e) já disponíveis, agora, para todo o mercado global. Agora nós seguimos as agendas bilaterais de negociação e nossa expectativa é que já saiamos da COP com as primeiras transações e parcerias efetivadas”, ressaltou.

Continua depois da Publicidade

Do total de carbono, 80% será alocado para transações em áreas públicas – Unidades de Conservação (UC) – e 20% para áreas privadas. A distribuição foi regulamentada no último dia 10 de novembro, com a assinatura do Decreto Estadual nº 46.596 pelo governador.

Dos recursos obtidos a partir da comercialização dos créditos de carbono em UC, 50% será destinado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (Fema) e 50% para aplicação em planos aprovados pela Sema para ações dentro da própria Unidade de Conservação onde os créditos foram gerados.

Continua depois da Publicidade

Além do titular da Sema, participaram do evento como painelistas o defensor público do Estado do Amazonas, Ricardo Paiva; o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Júlio Pinheiro; a gerente do Programa de Soluções Inovadoras da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Gabriela Sampaio e o diretor de Relações Governamentais da Coca-Cola Brasil, Victor Bicca.

Parceria com a WCS

Continua depois da Publicidade

Além do lançamento dos créditos de carbono amazonense, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), assinou um Memorando de Entendimento junto à Wildlife Conservation Society (WCS), para a avaliar a viabilidade de implementação de um modelo de investimentos baseado na precificação de serviços ambientais nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá e Amanã.

Na prática, a iniciativa visa monetizar ativos ambientais associados à absorção de carbono e propriedades de resfriamento de florestas intactas. O objetivo final é garantir recursos que possam ser investidos na proteção e conservação das Unidades de Conservação.

“Além do carbono, que a gente conhece, a floresta presta vários outros serviços que não são precificados. A ideia é construir, cada vez mais, um mercado mais ativo de serviços ambientais diferenciados, para que o Amazonas possa ser remunerado pelo papel que presta na conservação de 97% das suas florestas”, explicou Taveira.

Conforme o memorando, toda a colaboração técnica, consulta às comunidades locais e as primeiras negociações antecipadas da iniciativa de investimentos – denominada HIFOR, do inglês High Integrity Forest Removals, que significa Remoção Florestais de Alta Integridade – devem ser realizadas ainda no primeiro trimestre de 2023.

Próximas agendas

A comitiva do Governo do Amazonas na COP 27 é formada pelo secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, pela secretária executiva-adjunta de gestão ambiental da Sema, Fabrícia Arruda, e pelo secretário de Relações Federativas e Internacionais do Amazonas, Adriano Mendonça.

A agenda do Estado segue nesta terça-feira (15/11). Pela manhã, o Amazonas, por meio do Consórcio da Amazônia Legal, participa do Lançamento do Programa Regional de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, como painelista em duas seções: uma sobre Linhas de ações para atuação dos nove Estados da Amazônia Legal e outra sobre soluções para o Desenvolvimento Sustentável na região.

Pela tarde o secretário da Sema participa de uma reunião com o CEO do grupo NOAH Regen, para tratar sobre possíveis parcerias para implementação de projetos voltados para economia verde e conservação de florestas no Amazonas. A comitiva segue participando da COP 27 até a sexta-feira (18/11).