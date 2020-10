Lancha com comitiva de prefeito petista naufraga no rio Amazonas e uma pessoa fica desaparecida

Redação AM POST

A lancha de pequeno porte, que estava com a comitiva do prefeito José Claudenor de Castro Pontes, mais conhecido como “Sabugo” (PT), candidato à reeleição no município de Urucurituba (distante a 207 quilômetros de Manaus), naufragou na madrugada desta sexta-feira (16), na região da Ilha do Risco, e uma pessoa está desaparecida no Rio Amazonas.

De acordo com o 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Itacoatiara, algumas pessoas ficaram feridas e não há informações de quantas estavam a bordo da lancha. As causas do naufrágio ainda são desconhecidas.

Buscas serão realizadas depois que um Boletim de Ocorrência (BO) seja realizado e as autoridades notifiquem a corporação. As vítimas socorridas foram levadas para o hospital de Itacoatiara.