Lancha é destruída após pegar fogo durante abastecimento em Nhamundá; vídeo

Vídeos registraram o incêndio, que não deixou feridos, mas consumiu totalmente a embarcação.

Por Fernanda Pereira

13/09/2025 às 11:57

Foto: Reprodução

Notícias do Amazonas – Uma lancha foi destruída por um incêndio na tarde desta sexta-feira (12), enquanto era abastecida em um posto de combustível no município de Nhamundá, a 383 quilômetros de Manaus. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a rapidez com que as chamas tomaram conta da embarcação.

A lancha pertencia a uma empresa de turismo especializada em pesca esportiva, que oferece passeios de luxo com estrutura hoteleira em áreas preservadas da Amazônia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas pelas autoridades locais.

