Lancha é destruída após pegar fogo durante abastecimento em Nhamundá; vídeo

Notícias do Amazonas – Uma lancha foi destruída por um incêndio na tarde desta sexta-feira (12), enquanto era abastecida em um posto de combustível no município de Nhamundá, a 383 quilômetros de Manaus. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a rapidez com que as chamas tomaram conta da embarcação.

PUBLICIDADE

A lancha pertencia a uma empresa de turismo especializada em pesca esportiva, que oferece passeios de luxo com estrutura hoteleira em áreas preservadas da Amazônia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas pelas autoridades locais.

PUBLICIDADE

Leia mais: Incêndio destrói galpão de recicláveis na Zona Leste de Manaus