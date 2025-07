Lancha naufraga no Amazonas e passageiros são resgatados dentro de rio; assista

Notícias do Amazonas – Na tarde deste domingo (27), um naufrágio envolvendo uma lancha vindo de Urucará para Itapiranga, no Amazonas, gerou tensão e preocupação na cidade.

A embarcação, afundou repentinamente, deixando os passageiros em uma situação crítica.

PUBLICIDADE

Felizmente, uma lancha que passava pelo local no momento do acidente conseguiu resgatar os sobreviventes. Até o momento, não há informações sobre vítimas desaparecidas, mas relatos indicam que crianças estavam entre os passageiros da embarcação naufragada.

A situação levantou preocupações sobre a segurança das operações de transporte fluvial na região.

As autoridades locais foram acionadas para investigar as causas do naufrágio e avaliar as condições de segurança das lanchas em circulação.

PUBLICIDADE

LEIA MAIS: Pato é abordado e assassinado com vários tiros em plena via pública no Amazonas

A comunidade aguarda ansiosamente por informações adicionais sobre os envolvidos no acidente e reforça a necessidade de medidas que garantam a segurança dos passageiros em futuras travessias.