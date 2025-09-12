Lancha pega fogo em posto de gasolina e assusta moradores em Nhamundá

Notícias do Amazonas – Moradores de Nhamundá (AM) se assustaram ao ver uma lancha em chamas em um posto de gasolina do município. As imagens, registradas por um morador, circularam rapidamente nas redes sociais e mostram o fogo tomando a embarcação enquanto pessoas, à distância, tentam compreender o que aconteceu. Até o momento, não há informações sobre feridos.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. Em ocorrências desse tipo, especialistas explicam que vapores de combustível podem se acumular em áreas pouco ventiladas das embarcações, criando ambiente propício para ignição ao contato com faíscas, motores aquecidos ou manuseio inadequado de equipamentos elétricos. Por isso, em pontos de abastecimento náutico, são recomendadas medidas como desligar o motor, manter extintores em dia, evitar uso de aparelhos que produzam faísca e afastar curiosos do local.

Testemunhas relataram que o susto foi grande e que o fogo se espalhou rapidamente, obrigando quem estava por perto a se afastar. A orientação de segurança em situações assim é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193), isolar a área e seguir as determinações das autoridades até a extinção completa das chamas e a perícia do cenário. Informações oficiais sobre a extensão dos danos, eventuais interdições e procedimentos de investigação devem ser divulgadas pelos órgãos competentes.

Enquanto isso, moradores reforçam a necessidade de campanhas locais de prevenção em postos e marinas, com treinamentos periódicos de equipes e sinalização clara de riscos durante o abastecimento de embarcações.