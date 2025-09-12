A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Lancha pega fogo em posto de gasolina e assusta moradores em Nhamundá

Imagens do incêndio se espalharam nas redes.

Por Beatriz Silveira

12/09/2025 às 18:43

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Moradores de Nhamundá (AM) se assustaram ao ver uma lancha em chamas em um posto de gasolina do município. As imagens, registradas por um morador, circularam rapidamente nas redes sociais e mostram o fogo tomando a embarcação enquanto pessoas, à distância, tentam compreender o que aconteceu. Até o momento, não há informações sobre feridos.

PUBLICIDADE

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. Em ocorrências desse tipo, especialistas explicam que vapores de combustível podem se acumular em áreas pouco ventiladas das embarcações, criando ambiente propício para ignição ao contato com faíscas, motores aquecidos ou manuseio inadequado de equipamentos elétricos. Por isso, em pontos de abastecimento náutico, são recomendadas medidas como desligar o motor, manter extintores em dia, evitar uso de aparelhos que produzam faísca e afastar curiosos do local.

Leia também: Ônibus voltam a circular normalmente em Manaus após paralisação dos rodoviários

PUBLICIDADE

Testemunhas relataram que o susto foi grande e que o fogo se espalhou rapidamente, obrigando quem estava por perto a se afastar. A orientação de segurança em situações assim é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193), isolar a área e seguir as determinações das autoridades até a extinção completa das chamas e a perícia do cenário. Informações oficiais sobre a extensão dos danos, eventuais interdições e procedimentos de investigação devem ser divulgadas pelos órgãos competentes.

Enquanto isso, moradores reforçam a necessidade de campanhas locais de prevenção em postos e marinas, com treinamentos periódicos de equipes e sinalização clara de riscos durante o abastecimento de embarcações.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Amazonas

Prefeito de Presidente Figueiredo vira alvo de nova denúncia do TCE-AM por suspeitas em licitação

O TCE-AM destacou que tem competência para conceder medidas cautelares quando há risco de lesão ao interesse público.

há 5 segundos

Brasil

Post de Nikolas provoca reação de Whindersson e vira embate sobre fé e política

Após o assassinato do influenciador nos EUA, Whindersson critica postagem de Nikolas.

há 29 minutos

Brasil

Eduardo promete recorrer a Cortes internacionais após condenação do pai Jair Bolsonaro no STF

O parlamentar também destacou que a iniciativa demanda um esforço financeiro e logístico considerável.

há 46 minutos

Amazonas

Wilson Lima entrega 150 títulos definitivos de propriedade e amplia investimentos em Novo Airão

Os títulos definitivos beneficiaram moradores de áreas urbanas e rurais.

há 52 minutos

Amazonas

Workshop Inova Coari impulsiona comunicação pública com modernização, capacitação e troca de experiências

Evento reuniu profissionais renomados, influenciadores e servidores para debater estratégias digitais e aproximar a gestão municipal da população.

há 1 hora