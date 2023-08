Latam vai oferecer voo diretos de Manaus para o Rio de Janeiro a partir de 2024

A Latam Linhas Aéreas anunciou juntamente com o governo do Amazonas nesta segunda-feira (21/08), a ampliação da malha aérea do estado com uma nova rota com voo direto de Manaus para o Rio de Janeiro (RJ), de onde mais de 18,4 mil turistas desembarcaram no estado no ano passado. Além disso também terão mais voos diretos de Manaus para as cidades de São Paulo (SP) e Belém (PA) e outros três municípios do interior.

As viagens sem escalas para o Rio de Janeiro/Galeão pela Latam começam no dia 2 de janeiro de 2024, enquanto os novos voos para São Paulo e Belém começam a operar no dia 29 de outubro deste ano. Os bilhetes para a rota Manaus-São Paulo/Guarulhos já estão à venda no site da Latam, enquanto as demais serão comercializadas nos próximos dias, segundo a companhia aérea.

O novo voo Manaus-Rio de Janeiro/Galeão terá duas frequências semanais, decolando da capital amazonense todas as terças e sábados às 23h40 (hora local) e todas as quartas e domingos à 0h05 (hora local) da capital fluminense. Com duração média de quatro horas, a rota será feita em aeronaves Airbus A319 com capacidade para 138 passageiros, Airbus A320 ou Airbus A321.

A rota Manaus-Belém ganhará um novo voo aos sábados, com duração média de 2h05 e decolagem de Manaus às 13h05 (hora local) e no sentido contrário às 17h05 (hora local). Aos domingos, permanecerá com a decolagem da capital amazonense às 11h55 (hora local) e de Belém às 15h45 (hora local). O voo é operado no Airbus A321, capaz de transportar até 216 passageiros.

Além disso, a rota Manaus-Guarulhos pela Latam será ampliada de três para quatro voos diários. O voo tem duração média de 3h55 e é operado em aeronaves Airbus A320, com capacidade para até 176 passageiros, ou Airbus A321.

A partir de 1º de setembro, a Latam passará a oferecer voos para os municípios de Tefé, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, além de já vender bilhetes atualmente para Carauari, Coari, Manicoré e São Paulo de Olivença.

