Lei de Chico Preto garante acesso gratuito para PcD´s aos jogos da Arena da Amazônia

A Lei estadual Nº 241/2015 de autoria do ex-deputado estadual e pré-candidato ao Senado, Chico Preto (Avante), prevê a gratuidade para Pessoas com Deficiência (PcD´s) em eventos, garantirá na noite desta quinta-feira (19), o acesso para jogo na Arena da Amazônia entre Guarani e Vasco da Gama, pela Série B do Brasileirão.

A regra também garante aos acompanhantes deste PcD o desconto de 50% no valor do ingresso esportivo.

Segundo o diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), Jorge Oliveira, a importância da acessibilidade para o esporte é fundamental.

“Cumpriremos a lei estadual. A Arena da Amazônia está preparada para receber pessoas com mobilidade limitada, deficientes visuais, obesos, além de possuir piso tátil de acordo com as normas de acessibilidade, atendendo à todas as Pessoas com Deficiência”, disse.

O pré-candidato ao Senado, enfatiza que todas as esferas políticas devem continuar colocando em prática os direitos das PcDs.

“Quando criei essa Lei, pensei no fortalecimento de políticas públicas, facilitando a vida dessas pessoas que precisam de cuidados e visibilidade. É um legado que deixei e tenho orgulho de ter construído como deputado estadual”, destacou.

O venezuelano, José Gregório Salazar Toledo, que é deficiente auditivo, comentou que assistiu no estádio em 2021 ao jogo entre Brasil e Uruguai, neste ano pretende acompanhar a partida da Série B, no Brasileirão. “Assistir esse jogo de perto será muito especial. Estou há quatro anos em Manaus e até o momento só consegui ver o jogo da Seleção Brasileira, agora terei a oportunidade de acompanhar Vasco e Guarani”, escreveu Toledo, por meio de um aplicativo de mensagens.

Critério

As PcDs terão acesso gratuito ao jogo da Série B, desde que apresentem nas catracas de entrada o RG/CNH, mais um dos seguintes documentos que atestem a deficiência: Passe Livre, Passe Legal, laudo médico ou as carteirinhas emitidas pelas associações dos segmentos, tais como a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). O acompanhante da PcD precisa comprar o ingresso na Arena Amadeu Teixeira, localizada no bairro de Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

*Com informações da assessoria