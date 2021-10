Lei de Ingresso da Polícia Militar é aprovada por unanimidade na Aleam

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) aprovou os Projetos de Lei (PLs) 470 e 471, de autoria do Governo do Amazonas, que, respectivamente, aperfeiçoa a legislação de concursos públicos e que eleva a idade máxima de ingresso na Polícia Militar (PMAM), de 28 para 35 anos.

Outro ganho trazido pelos PLs é a garantia da cota mínima de 10% das vagas do novo concurso da PMAM, em elaboração pelo Estado, para mulheres. A votação dos projetos, que agora seguem para a sanção do governador Wilson Lima, ocorreu na sessão plenária desta quarta-feira (27/10), com aprovação unânime dos parlamentares.

O Governo está finalizando a preparação dos editais do concurso público para as forças de segurança pública, já anunciado pelo governador. As comissões estão em fase de consulta das bancas examinadoras. Esse é um dos concursos mais esperados em décadas no Estado, e que alimenta os sonhos de milhares de pessoas de ingressar nas polícias civil e militar.

O deputado Saullo Vianna, vice-líder do Governo na Casa legislativa, ressaltou, durante os debates na Aleam, a importância da aprovação dos dois PLs, que garante o lançamento do concurso público. Dr. Gomes destacou que a “alteração na idade máxima de ingresso na PM vai atender aqueles que estão há dez anos aguardando o concurso da PM”.

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, Felipe Souza, falou da importância do entendimento e da aprovação dos PLs que permitem o Estado lançar os concursos para as forças de segurança, com oferta de 2,5 mil vagas. A deputada Joana Darc também destacou a importância da aprovação dos PLs, para que o concurso seja lançado o quanto antes.

Amazonas Mais Seguro– O concurso faz parte do programa Amazonas Mais Seguro e garante a contratação de novos servidores para corporações que aguardavam há mais de duas décadas por um certame. Serão abertas 2,5 mil vagas, distribuídas entre cinco órgãos que compõem a estrutura do Governo do Estado.

O concurso público, com salários a partir de R$ 2.600, convocará servidores para a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).