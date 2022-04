Lei de Roberto Cidade busca conscientizar a população sobre os prejuízos do desperdício de água

Redação AM POST

O Brasil desperdiça 39,2% de toda a água potável que é captada. Isso significa que esse desperdício seria suficiente para abastecer mais de 63 milhões de brasileiros em um ano. Os dados são do Instituto Trata Brasil, feito a partir de dados públicos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2019. As regiões que registram as maiores perdas são Norte (55,2%) e Nordeste (45,7%), seguidas da Sul (37,5%), Sudeste (36,1%) e Centro-Oeste (34,4%).

O indicador, aliado ao que coloca o Amazonas, com 68%, em segundo no lugar entre os estados que mais desperdiçam água potável motivaram o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), a apresentar o Projeto de Lei (PL) que institui a Campanha Permanente de Combate ao Desperdício de Água no Estado do Amazonas. O PL foi sancionado pelo governador Wilson Lima (UB) e se transformou na Lei nº 5854/2022.

“Temos que buscar melhorar esse índice para o nosso próprio bem e para o bem do meio ambiente. O ideal era que não fosse preciso que criássemos leis para o que deveria ser óbvio, mas na prática não é assim que acontece, por isso se faz necessário investir na sensibilização da população. Essa Lei visa que, por meio de campanhas e atividades educativas a população seja incentivada não apenas a combater o desperdício, como também estimular a população a reaproveitar as águas servidas, a armazenar a água das chuvas. A orientação é fundamental nesse processo”, argumentou Cidade.

O desperdício de água impacta também na economia do país. Conforme dados do Instituto Trata Brasil, o desperdício de água vem aumentando ano após ano e gerando prejuízos que chegam a R$ 12 bilhões. Análise do Trata Brasil ainda estima que se o país reduzisse as perdas de água poderia ter um benefício líquido de mais de R$ 27 milhões em 15 anos — até 2034.

Conforme a Lei sancionada, devem ser realizadas campanhas publicitárias de cunho educativo, inseridas nos veículos de comunicação em geral; inclusão de atividades educativas e informativas no âmbito da rede pública de ensino; realizadas parcerias com municípios ou outros entes públicos ou privados para conscientizar a população sobre a necessidade de reduzir o consumo de água; estimular a população a reaproveitar as águas servidas; e estimular a instalação de sistemas de captação, armazenamento e uso de água pluviais.

Dicas para evitar desperdício de água:

•​Verificar as torneiras e os possíveis vazamentos;

•​Diminuir o tempo do banho;

•​Lavar a louça e escovar os dentes com a torneira desligada;

•​Reaproveitar a água da chuva para lavar o quintal e aguar as plantas.