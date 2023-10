Lei Paulo Gustavo prorroga inscrições de editais até 24 de outubro no Amazonas

Notícias do Amazonas – As inscrições de projetos artísticos para os editais da Lei Paulo Gustavo (LPG), oferecidos pelo Governo Estadual, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC), foram prorrogadas até a próxima terça-feira (24). A secretaria também definiu o prazo até domingo (22) para se inscrever no Cadastro Estadual da Cultura, um dos requisitos para participar dos editais.

Esta é a segunda vez que o prazo de inscrição dos nove editais da LPG é prorrogado pela secretaria de Cultura do estado. De acordo com o secretário, Marcos Apolo Muniz, a mudança no cronograma permite quatro dias a mais para que os proponentes concluam seus projetos. “É mais uma oportunidade para os fazedores de cultura concluírem e aprimorarem os seus projetos. É um recurso federal histórico que será revertido em potência e fomento cultural para o Amazonas, alcançando um maior número de profissionais da cultura e da economia criativa”, disse Marcos Apolo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O secretário destaca a relevância do Cadastro Estadual da Cultura, plataforma que mapeia a cadeia produtiva do setor e permite que os profissionais tenham acesso a várias atividades. “Vamos dar uma pausa no cadastro até o fechamento dos projetos submetidos à Lei Paulo Gustavo e, no dia 26 de outubro, retornaremos com o funcionamento da plataforma, preparando os profissionais para os demais editais”, explicou.

Durante o período de prorrogação, estará disponível o canal Tira-dúvidas dos Editais LPG, que pode ser acessado pelo e-mail [email protected] ou WhatsApp (92) 99222-5377, além das oficinas de elaboração de projetos, disponíveis no canal do YouTube da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam).

Lista de avaliadores finalizada

Nesta sexta-feira (20), a Secretaria de Cultura e Economia Criativa divulgou a lista final de avaliadores de projetos culturais e a autodeclaração dos inscritos nos editais da Lei Paulo Gustavo. A lista dos selecionados está disponível no link ou no site da cultura www.cultura.am.gov.br, na seção da lei federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As seleções foram feitas por meio da análise de currículo, documentos e certificação de atuação na área desejada. Essas seleções foram aprovadas pela Comissão de Seleção e Avaliação Técnica da Lei Paulo Gustavo, que atua na Secretaria de Cultura e Economia Criativa em parceria com o Conselho Estadual de Cultura (Conec).

Credenciamento e período de recursos

O credenciamento para o edital de avaliadores e a autodeclaração para negros, indígenas, pessoas com deficiência e integrantes da cultura LGBTQIAPN+ começaram em 13 de setembro e se estenderam até 11 de outubro, quando foi divulgado o resultado preliminar dos selecionados. O período para contestação por meio de recursos terminou no dia 16 deste mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com os editais da LPG, foram disponibilizadas mais de 40 categorias, abrangendo diversas linguagens e segmentos culturais, para inscrição com o objetivo de compor a comissão de avaliadores.

Redação AM POST