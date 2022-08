Lei que proíbe uso de cigarros eletrônicos é promulgada no Amazonas

Redação AM POST

Está legalmente proibido o consumo de cigarros eletrônicos em ambientes de uso coletivo ou privado no Amazonas. A lei, oriunda de projeto de lei de autoria do deputado estadual Delegado Péricles (PL), foi promulgada na manhã desta quarta-feira (10), em sessão plenária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

O PL altera a redação do Art. 1o da Lei no 3.441, incluindo cigarrilhas, cigarro, cigarro eletrônico, vaporizadores, vape, e-cigarro, e-cig, e-cigarette ou qualquer outro Dispositivo Eletrônico para Fumar (DEF) ao rol de fumígenos já legalmente proibidos.

“O trabalho pela saúde da nossa população começa na prevenção. O alastramento de doenças provenientes do consumo desse tipo de fumo precisa ser combatido e eu, como deputado estadual, vou legislar do jeito que for possível para atuar neste sentido”, afirmou Delegado Péricles.

O Projeto de Lei de Péricles foi fundamentado em estudos de profissionais de saúde que continuamente alertam para o risco de câncer de pulmão, boca e bexiga resultantes do uso dos cigarros eletrônicos em longo prazo, além do, estreitamento das artérias e doenças respiratórias. “Hoje efetivamente tomamos importante posicionamento sobre a saúde da população em nosso estado”, concluiu.