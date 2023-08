Leilão de Veículos do Ministério Público do Amazonas supera previsões

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da Comissão Permanente de Licitação (CPL), realizou, no dia 7/8, o 1º Leilão Administrativo de Veículos de 2023. A licitação ocorreu sob a condução do Leiloeiro Administrativo Cleiton da Silva Alves e sua equipe, no Auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça.

Todos os 38 lotes, compostos por sete motocicletas e 31 automóveis, foram arrematados, superando as previsões. A arrecadação, que tinha uma estimativa mínima de R$824.096,43, atingiu R$1.347.300,00. Esse resultado resultou em um lucro de R$523.203,57, representando um aumento de 63,49% sobre o valor mínimo.

A verba arrecadada será destinada ao Fundo de Apoio do MP (FAMP/AM), regulamentado desde 2008, com a finalidade de prover recursos para a expansão, manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, bem como aperfeiçoamento técnico-profissional de Membros e Servidores do Órgão.

Redação AM POST