Leilão do Detran-AM acontece na próxima segunda-feira com 305 veículos disponíveis

Notícias do Amazonas – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realiza, na próxima segunda-feira (28/07), a partir das 9h, mais um leilão de veículos, ainda na modalidade on-line. Ao todo, serão disponibilizados 305 veículos para arremate. Para participar, é necessário que os interessados estejam previamente cadastrados no site da WR Leilões (www.wrleiloes.com.br).

Entre os lotes oferecidos, estão 267 motocicletas e 38 carros, todos classificados como veículos em estado recuperável, ou seja, que podem voltar à circulação após os devidos reparos. A lista completa dos automóveis disponíveis está no site institucional do Detran Amazonas (detran.am.gov.br), na seção “Publicações”, aba “Leilões”, no Edital de Regras 02/2025.

Alerta sobre golpes

Com a proximidade do leilão, o Detran-AM faz um alerta à população sobre golpes envolvendo a venda de veículos por meio de redes sociais. A prática, considerada criminosa, tem feito vítimas com frequência. A instituição reforça que nenhuma venda direta é realizada fora do processo oficial de leilão.

“A única forma de adquirir um veículo do pátio é participando do certame, pois o Detran-AM não realiza nenhuma venda direta de automóvel”, destacou Altair Gadelha, gerente do Setor de Leilão do órgão.

Em caso de golpe, o Detran-AM orienta que a vítima procure imediatamente a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), pelo telefone (92) 3239-3780.