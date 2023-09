Leilão do Detran-AM com 244 veículos começa hoje em Manaus

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) promove, nesta terça-feira (12/09), às 9h, o sétimo leilão de 2023, ainda na modalidade on-line. Para participar, os interessados devem estar cadastrados previamente no site da WR Leilões (www.wrleiloes.com.br).

Neste certame, serão disponibilizados 244 veículos, sendo 142 motocicletas e 23 carros recuperáveis, que poderão voltar à circulação. Além disso, estarão disponíveis 79 sucatas, servindo apenas para a utilização de peças.

O gerente do Setor de Leilão do Detran-AM, Altair Gadelha, compartilha que as expectativas para este certame são as melhores possíveis. “Os leilões da instituição vem evoluindo a cada mês, a visitação teve um público grande e, por isso, a expectativa é que tenhamos mais um grande leilão. Desde já, desejo boa sorte aos participantes”, diz.

Cada automóvel tem, inicialmente, um lance mínimo. Para verificar, basta acessar o site institucional do Detran-AM (detran.am.gov.br), clicar em Publicações, depois na aba Leilões e, por fim, acessar o edital do chamamento público nº 07/2023.

Com a chegada do leilão, o Detran Amazonas alerta a população sobre a prática criminosa da venda de veículos em redes sociais que, infelizmente, é um golpe constante. Para que não haja mais vítimas, é orientado que as pessoas que não repassem seus dados pessoais, mas busquem informações nos canais oficiais da instituição.

“A única forma de adquirir um veículo do pátio é participando do certame, pois o Detran-AM não realiza nenhuma venda direta de automóvel”, alerta Gadelha.

O Detran Amazonas orienta, ainda, a quem foi enganado, deve procurar a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), por meio do telefone (92)3239-3780.

