Leilão do Detran-AM inicia visitação de veículos nesta quarta-feira

Ao todo, serão disponibilizados 387 lotes, sendo 48 carros e 339 motocicletas.

Por Jonas Souza

19/08/2025 às 17:01

Notícias do Amazonas  – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) iniciou, nesta quarta-feira (20/08), a visitação presencial dos veículos que serão leiloados no próximo dia 25 de agosto. A inspeção segue até sexta-feira (22/08), das 9h às 16h, no pátio localizado na avenida Raimundo Parente, lote 45, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

Deputados cobram Azul por cancelamentos de voos no interior do AM e ameaçam suspender benefícios fiscais da empresa

Ao todo, serão disponibilizados 387 lotes, sendo 48 carros e 339 motocicletas. Os interessados podem realizar a inspeção visual antes do certame, etapa considerada essencial para garantir segurança aos participantes.

“O cidadão precisa visitar os veículos para evitar golpes. Infelizmente existem pessoas que criam sites falsos na internet, tentando enganar quem busca participar dos leilões. A visitação é a garantia de que o interessado terá contato direto com o bem que deseja arrematar”, destacou o gerente do setor de Leilão do Detran-AM, Altair Gadelha.

O órgão reforça que os veículos disponíveis são usados e, portanto, a visitação ajuda o comprador a avaliar as reais condições antes do arremate.

Leilão on-line

O leilão será realizado exclusivamente on-line no dia 25 de agosto, a partir das 9h, no site www.wrleiloes.com.br.

Mais informações, incluindo as regras do processo, podem ser consultadas no site do Detran-AM (detran.am.gov.br), acessando a aba “Publicações > Leilões” e o Edital de Regras 03/2025.

