Levantador de toadas Sebastião Júnior rebate presidente do garantido: ‘você tá ficando doido, me respeita’

Redação AM POST

O levantador de toadas do garantido, Sebastião Júnior, postou uma série de stories no Instagram, rebatendo as falas do presidente da agremiação vermelha e branca, Antônio Andrade, e disse que a torcida não vai engolir as desculpas inventadas por ele e ainda elogiou David Assayag, Edilson Santana e Márcia Siqueira.

Continua depois da Publicidade

“Não venha com mentiras não, porque a galera não atura mais a sua safadeza. Dia 12 de maio você recebeu R$ 6 milhões. Cadê esse dinheiro? Você não pagou fogos, levou alegoria escrota pra dentro da arena. Não pagou David, Israel, ninguém. Eu gastei R$ 25 mil do mei bolso em Parintins e você nem me atendia”, disse Sabá.

Em outro trecho, Sebastião defendeu o colega David Assayag, que, segundo o levantador, foi colocado em um ‘papelão’ e com a carreira em xeque pela falta de organização do Garantido no festival deste ano.

“Você já é velho pra contar mentir. Conta a verdade pra nação. O presidente jogou o David no fundo do poço. Você não merece, David. Você é a voz da Amazônia. O Antônio Andrade lhe usou. Você tem meu respeito. O Edilson é muito gente boa e a Márcia nem se fala. O desrespeito que esse cara vem fazendo com a gente. A gente precisa de respeito”, detona.

Continua depois da Publicidade

Antônio Andrade concedeu uma entrevista à um portal e disse que o Sebastião Júnior queria ser o único levantador do boi garantido e por isso havia pedido para sair, o cantor postou em suas redes sociais desmentindo as falas.

Veja o vídeo completo.