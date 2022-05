Licença prévia do Ipaam é liberada para obra do Hospital Regional de Manacapuru

Redação AM POST

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas obteve a licença prévia do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (Ipaam) para a obra de construção do Hospital Regional de Manacapuru, na Região Metropolitana de Manaus. De acordo com o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, o hospital faz parte do pacote de 17 obras na área da saúde, lançado recentemente pelo governador Wilson Lima, a maioria sob a responsabilidade da UGPE.

Segundo o secretário de estado de Saúde, Dr Anoar Samad, o projeto do hospital de Manacapuru foi finalizado. “A estrutura planejada pelo Governo do Amazonas representa uma grande conquista para a população do município. A nova unidade hospitalar terá capacidade para mais de 150 leitos adulto e infantil, sendo 20 de UTI e 10 salas cirúrgicas”, afirma.

Conforme projeto desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o novo hospital de Manacapuru faz parte do programa Saúde Amazonas, integrando um pacote de ações voltadas para a estruturação de hospitais regionais em municípios polos. O Hospital Regional de Manacapuru terá, além de centro cirúrgico, UTIs adulto, infantil e neonatal e parque de imagem completo. O fortalecimento dos hospitais nas cidades polos garante atendimento de alta complexidade no próprio município e no entorno, evitando o deslocamento de pacientes para hospitais em Manaus.

O subcoordenador Ambiental da UGPE, Otacílio Cardozo, explica que a obtenção de licença prévia é a primeira de três etapas do processo de licenciamento ambiental da obra, que antecedem a Licença de Instalação. “A licença prévia significa que a UGPE já pode tocar os projetos da obra do novo Hospital Regional de Manacapuru. A partir de agora, temos as condições de saber quais os requisitos ambientais precisamos cumprir para que a obra avance. Nossa meta é obter junto ao Ipaam, a licença de Instalação da obra e assim iniciar a frente de trabalho, propriamente dita”, disse.

Pacote de obras na Saúde – As obras da saúde, anunciadas pelo governador Wilson Lima, somam R$ 279,5 milhões e incluem construção, reforma e ampliação de 17 unidades hospitalares na capital e interior.

Em Manaus, o destaque é para a ampliação do Hospital João Lúcio Machado, que ganhará um novo prédio anexo, e para a construção da Maternidade da Zona Norte. Será feita, ainda, a reforma do Hospital Francisca Mendes e construção do Complexo Eduardo Ribeiro, além da reforma de seis Centros de Atenção Integral à Criança (CAIC) e de três Centros de Atenção ao Idoso (Caimi).

No interior, além de Manacapuru, um novo Hospital em Tabatinga, com Unidade de Terapia Intensiva (UTI), será construído. Também será feita a reforma do Hospital de São Gabriel da Cachoeira.