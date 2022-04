Liceu Claudio Santoro abre audições para Camerata de violões e orquestras

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, abre, nesta terça-feira (05/04), as audições da Orquestra Jovem, Camerata de Violões e Orquestra de Repertório Popular. O link para as inscrições ficará disponível na página da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam) no Instagram, às 9h, com encerramento na quinta-feira (07/04), às 17h.

Continua depois da Publicidade

Após efetuar a inscrição, o candidato recebe por e-mail informações sobre local, data e horário da audição. Os inscritos passam por uma avaliação técnica de uma banca examinadora, que vai observar o conhecimento e aptidão da linguagem artística da música.

De acordo com o diretor do Liceu, maestro Davi Nunes, os grupos artísticos do Liceu preparam os alunos para seguirem carreira profissional. “Isso é importante para o Liceu, para os nossos alunos, pois além de ensinarmos desde os primeiros fundamentos, eles têm condições de participar de grupos, onde certamente levarão essa experiência e conhecimento profissional”, disse o diretor.

No ato da inscrição, os candidatos poderão acessar o regulamento com mais detalhes sobre as vagas. Para se inscrever, são necessárias algumas informações como nome completo, nome artístico/social, telefone, e-mail, escolaridade, além de autorização para uso de imagem e som pelo Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Continua depois da Publicidade

“Como critério para as nossas audições, os interessados deverão procurar as mídias do Liceu e da Secretaria de Cultura para se inscrever pelo link da internet. Também tem que saber tocar o instrumento desejado. Na audição ele vai ter uma música de livre escolha para tocar para a banca e outra escolhida pela banca para executar”, explica o diretor.

Os candidatos devem comparecer ao local de realização das audições com antecedência mínima de 30 minutos, antes do horário fixado para o início das audições, portando o documento de inscrição, e documento oficial de identidade.

Continua depois da Publicidade

O resultado das audições será divulgado nos murais do Liceu (avenida Pedro Teixeira, 2565, bairro Dom Pedro) e via contato telefônico.

Camerata de violões

Os candidatos deverão executar uma música de livre escolha. Uma segunda música será escolhida pela banca avaliadora, conforme o instrumento escolhido no ato da inscrição.

Continua depois da Publicidade

Orquestra de Repertório Popular

Os candidatos deverão executar uma música de livre escolha. Uma segunda música será escolhida pela banca avaliadora, conforme o instrumento escolhido no ato da inscrição.

Todos os candidatos à vaga de cantor receberão, no ato da inscrição, um link com a música que deverá ser cantada na performance para a banca avaliadora.

Orquestra Jovem

O candidato a músico deverá entregar duas cópias da partitura escolhida para a banca examinadora.

O inscrito executará a música de livre escolha. E, uma segunda música será escolhida pela banca avaliadora, que entregará a partitura ao músico, conforme o instrumento escolhido no ato da inscrição.