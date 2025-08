Liderança feminina em ação: Cileide Moussalem se destaca na defesa de mulheres enquanto parlamentares se calam

Em um cenário onde a representatividade feminina no Amazonas muitas vezes esbarra no silêncio institucional, uma voz tem se erguido com força e coragem é a da presidente do movimento Virada Feminina Amazonas, Cileide Moussalem. Publicitária, empresária e ativista incansável, Cileide tem ganhado destaque por sua atuação direta na defesa dos direitos das mulheres e no enfrentamento à violência de gênero — justamente em um momento em que figuras públicas com mandato têm se omitido diante de denúncias graves.

Enquanto parlamentares como a deputada Alessandra Campelo, que há anos ocupa espaço na Assembleia Legislativa, permanecem em silêncio sobre casos de violência envolvendo políticos locais, Cileide tem adotado uma postura combativa. Sem receio de expor nomes ou desafiar estruturas de poder, ela vem denunciando agressões cometidas por autoridades públicas contra suas ex-companheiras e outras mulheres, exigindo providências e proteção às vítimas.

A atuação de Cileide vai muito além das redes sociais. Sob sua liderança, o Virada Feminina Amazonas tem promovido campanhas educativas, formações para lideranças comunitárias, e oferecido apoio jurídico e psicológico a mulheres em situação de vulnerabilidade. São ações concretas que buscam não apenas acolher, mas transformar realidades negligenciadas por políticas públicas frágeis.

Um dos diferenciais de seu trabalho é a articulação com diversos segmentos sociais, criando uma rede de solidariedade e resistência feminina. “Não estamos falando só de discursos, mas de vidas. E cada mulher silenciada é um grito que precisa ser ouvido”, afirmou Cileide.

A omissão de representantes que se autodenominam defensoras das mulheres tem causado revolta entre movimentos sociais. Para muitos, a ausência de posicionamento diante de casos públicos de violência doméstica revela uma desconexão com a base feminina que essas parlamentares afirmam representar.

Cileide, por outro lado, segue como um contraponto necessário: uma liderança que age, denuncia e inspira.