Líderes do PL Amazonas se unem em manifesto de apoio a Bolsonaro: “vamos defender a democracia”

Notícias do Amazonas – Diante às arbitrariedades judiciais e perseguição política sofrida pelo presidente de honra do Partido Liberal e ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, líderes e mandatários do PL Amazonas se uniram em um manifesto em apoio ao presidente.

“É momento de mostrar união e força para enfrentar os desmandos desse governo que dissemina o ódio, que defende a censura e o autoritarismo. No Amazonas, estamos mais unidos do que nunca e prontos para lutar pela liberdade e pelos ideais que acreditamos”, disse a Professora Maria do Carmo, pré-candidata ao Governo do Estado pela sigla.

O manifesto foi feito em um vídeo publicado nas redes sociais neste sábado, 19/7, e, além de Maria do Carmo, teve a participação do presidente do PL-AM, Alfredo Nascimento; do deputado federal Capitão Alberto Neto; e dos vereadores Coronel Rosses e Capitão Carpê.

“Esse é o nosso papel enquanto partido e enquanto cidadãos que acreditam num Brasil livre e justo”, destacou Alfredo. “Vamos defender a democracia e usar nossa voz e nosso mandato para ser a voz do nosso presidente contra a censura, contra o ativismo judiciário e contra esse desgoverno que quer transformar o Brasil numa ditadura”, completou Alberto Neto.

Para o vereador Coronel Rosses, o que está acontecendo é uma cortina de fumaça para encobrir o caos econômico do país. “Lula e seus políticos de esquerda criam narrativas que destorcem a verdade para esconder tudo de errado que têm feito com nosso país, tornando a cada dia mais difícil a vida do povo brasileiro”, defendeu.

“Isso é típico de governos autoritários, usarem todas as forças, desrespeitando inclusive nossa Constituição, para se perpetuar no poder. Não iremos permitir. Vamos lutar por Bolsonaro e pelo Brasil”, concluiu Carpê.