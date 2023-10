Ligas Acadêmicas da EST/UEA são destaques na Campus Party Amazônia

Notícias do Amazonas – As Ligas Acadêmicas da Escola Superior de Tecnologia (EST) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) são destaques na Campus Party Amazônia (CPA) até o proximo domingo (15/10), no Studio 5, em Manaus. A participação conta com o apoio da Agência de Inovação da UEA (Agin). Ao todo, são sete ligas acadêmicas que o público pode conhecer no estande da instituição, na área Open, gratuitamente, no horário das 12h às 20h.

O diretor da EST/UEA, Jucimar Silva Jr. explicou que a Liga Acadêmica é uma associação civil formada por discentes, sob a coordenação docente, de duração indeterminada, sem fins lucrativos, que visa complementar a formação acadêmica em uma área específica por meio de atividades que atendam os princípios do tripé universitário: ensino, pesquisa e extensão.

“A Campus Party Amazônia é uma grande oportunidade de levarmos para a sociedade conhecer o que a UEA produz no ambiente universitário de alto nível e é capaz de proporcionar soluções práticas para a comunidade e isso está alinhado à gestão do reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, focada no estímulo à inovação e empreendedorismo”, frisou o gestor.

Ligas da EST/UEA presentes na CPA

O público pode conhecer, por exemplo, o trabalho da equipe do Baja UEA, que projeta e constrói veículos off-road de alto desempenho. A equipe acumula o total de sete vezes a melhor do Norte, de 2016 até a atualidade, com a missão da inovação, aprendizado prático e a competição de nível internacional.

“Tudo isso contribui para moldar o futuro da engenharia na Amazônia, inspirando a próxima geração de engenheiros. Baja UEA é um impacto que se estende além das pistas de competição é a expressão máxima de inovação e um legado duradouro em engenharia”, informou o diretor da EST/UEA, Jucimar Silva Jr.

Além disso, estará exposto o trabalho da equipe Jaraqui, que acumula diversas premiações ao longo desses anos e representa a UEA e o estado do Amazonas no Desafio Universitário de Nautidesign (Duna) desde 2014. O principal objetivo da Equipe Jaraqui é estabelecer-se como uma referência nacional em nautimodelismo, alcançando isso por meio da inovação na criação de rebocadores portuários em escala reduzida e pela promoção do desenvolvimento acadêmico de profissionais que se destacam no mercado.

Também vão estar presentes os alunos da Liga Navegação Integrada (Navi), equipe de nautimodelismo da UEA, criada no ano de 2015 por alunos do curso de Engenharia Naval. A Navi conta com acadêmicos dos cursos de Engenharia Mecânica, Eletrônica e Controle e Automação, que combinam seus conhecimentos para o desenvolvimento de um modelo de rebocador portuário marítimo em escala reduzida, levando o título de campeã na prova de projeto e prova de cabo de guerra no Duna 2023 e 5° lugar na categoria lion.

Outra Liga Acadêmica que estará presente no estande da UEA, no espaço aberto ao público, é a Urutau Aerodesign, com o intuito de incentivar o desenvolvimento da tecnologia aeronáutica e desenvolvimento profissional dos alunos, participando da maior competição aeronáutica do Brasil, a SAE Brasil Aerodesign.

Além dela, também a EST leva a Liga Acadêmica de Concretos Especiais (PTAH), que visa incorporar conhecimento e elaborar atividades de pesquisa sobre concreto, como seus tipos, propriedades, confecção, controle tecnológico e serventia, para posterior aplicação nas competições da área especializada, chegando a conquistar títulos e premiações em congressos.

A equipe Leviatã, fundada no início de 2015 por alunos de Engenharia Naval, é agora uma equipe diversificada, composta por membros de diversas áreas da engenharia.

O principal objetivo da equipe é participar e competir no Desafio Solar Brasil, um rally de barcos que tem como missão primordial promover a sustentabilidade. A equipe Leviatã está empenhada em demonstrar que, na região Norte, também há espaço para a inovação, trazendo soluções para um futuro mais limpo por meio da energia solar.

O Grupo de Estudos Aplicados à Robótica (Gear), fundado em 2006, estará, também, apresentando suas atividades e resultados das ações e participações em competições de robótica e oferta de minicursos abertos à comunidade acadêmica. A visão é enriquecer a experiência dos alunos na área de robótica, ampliando seus conhecimentos e habilidades de forma prática e profissional.

Sobre a Campus Party

A Campus Party é a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta, hoje, com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador.