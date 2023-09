A Campanha Nota Fiscal Amazônica (NFA) sorteou R$ 105 mil para pessoas cadastradas na campanha, que registraram o CPF na nota durante o mês de agosto. A iniciativa é promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Fazenda (Sefaz-AM), e tem como objetivo incentivar a participação dos cidadãos na arrecadação tributária, premiando tanto os contribuintes quanto as entidades sociais indicadas por eles.

Nesta edição do sorteio, que contou com a participação de 300 mil pessoas, foram distribuídos dez prêmios para os contribuintes. Márcia dos Santos Frota foi contemplada com R$ 20 mil como prêmio pelo seu cadastro na campanha. Além disso, ela indicou a Associação para o Desenvolvimento Coesivo da Amazônia – Manaus (ADCAM), que recebeu R$ 8 mil como prêmio pela indicação.

Lucineide Simpson Santiago foi a vencedora de um dos dois prêmios de R$ 10 mil. Ela beneficiou a Casa da Criança – Manaus com o prêmio no valor de R$ 4 mil. O outro prêmio de RS 10 mil saiu para Nilton Freitas da Silva, que indicou a Casa Vhida – Associação de Apoio à Criança com HIV – Manaus, premiada com R$ 4 mil.

Já os sete prêmios de R$ 5 mil saíram para Maria do Perpétuo Socorro Souza Barbosa, Bruno Gomes de Brito, Maria Venina da Conceição de Souza, Marivane Sousa da Silva, Aldair Magalhães da Cunha, Eliza de Lima Duque e José Aldo Pascoal Viana Neto.

Por meio desses vencedores, também foram premiadas, no valor de R$ 2 mil, a Associação Pestalozzi do Amazonas – Manaus; a Sociedade São Vicente de Paulo – Manaus; e a Casa VHIDA – Associação de Apoio à Criança com HIV – Manaus (duas vezes). O Lar das Marias Manaus e o Grupo de Apoio à Criança com Câncer- Manaus (GACC) foram indicados duas vezes ao prêmio de R$ 2 mil, ganhando R$ 4 mil cada.

A Campanha

A campanha busca incentivar a cidadania fiscal ao vincular os prêmios à exigência da nota fiscal no ato da aquisição de produtos e serviços. Além do sorteio mensal, há também os sorteios diários e o sorteio anual, com prêmios de R$ 10 mil a R$ 50 mil.

Nos diários, são sorteados cinco prêmios de R$ 200 e um de R$ 1 mil, concorrendo de forma automática aquelas pessoas que colocam CPF na nota em compras de qualquer valor.

Como participar

Concorrem os cidadãos cadastrados no site da Campanha (http://www.nfamazonense.sefaz.am.gov.br) que tenham exigido o CPF na nota no ato de suas compras. Quem já participa da campanha, deve lembrar que é preciso manter sempre os dados cadastrais atualizados no sistema conforme as orientações disponíveis no site da NFA.

Manter os dados atualizados no site é muito importante, pois é através deles que a coordenação da campanha localiza o cidadão ou cidadã sorteada. O nome dos ganhadores é divulgado no site da NFA e também nas redes sociais da Sefaz-AM.

Redação AM POST