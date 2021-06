Live “Encontro dos Bumbás Samel: Festa dos Visitantes” reúne cerca de 50 mil internautas no Youtube

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A noite dessa quinta-feira (24), foi tomada pela magia e alegria do tradicional Festival Folclórico de Parintins, um dos maiores espetáculos populares do Brasil, através do grande “Encontro dos Bumbás Samel: Festa dos Visitantes”, uma live muito especial idealizada pelo Grupo Samel e realizada com o apoio do Atack Hiperatacado e da Prefeitura Municipal de Parintins, que foi transmitida pelo canal oficial da Samel no Youtube.

Contabilizando mais de 48 mil visualizações, a edição de 2021 foi um estrondoso sucesso com grande repercussão nas redes sociais, na imprensa e com a participação ativa do público amazonense e de outros estados do país, como Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Pernambuco, Paraíba, Rondônia, Roraima, Acre, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Pará, entre outros, e até do exterior, que muito interagiram através da publicação de comentários e fotos nos perfis oficiais da Samel utilizando a hashtag #livebumbássamel.

Este ano, o evento online teve como principal diferencial a sua realização e transmissão diretamente do Kwati Club de Parintins, que foi especialmente preparado para ser palco do grande encontro da Samel, que reuniu os principais nomes do festival, como Edmundo Oran, Israel Paulain, Arlindo Neto, Edilson Santana, Patrick Araújo, David Assayag, Prince do Boi Caprichoso, Tony Medeiros, Vanessa Alfaia e Márcia Siqueira.

A live foi comandada pelo experiente apresentador, radialista, cantor e produtor amazonense Oyama Filho, e contou com a participação ilustre da digital influencer Anny Bergatin, a Ruivinha de Marte, que animou o evento com seu carisma, alegria e espontaneidade, que interagiu com o apresentador Oyama Filho e com os artistas, além de dançar o dois pra lá e dois pra cá com a diretoria do Grupo Samel.

Além disso, o encontro dos bumbás foi abrilhantado pela apresentação dos grandes itens dos bois Garantido e Caprichoso, como a cunhã-poranga Marcielle Albuquerque, a rainha do folclore Edilene Tavares, os pajés Adriano Paketá e Erick Beltrão, e as sinhazinhas da fazenda Valentina Cid e Valentina Coimbra. Encerrando a transmissão com chave de ouro, a live contou com a atração nacional Alô Bateria, grupo composto por Ivo Meireles, Andrezinho, Arlindinho Cruz e Xande de Pilares, grandes artistas do cenário de samba e pagode nacional.

Como empresa genuinamente amazonense e que valoriza a cultura do nosso estado, o presidente e o diretor do Grupo Samel, Luis Alberto Nicolau e Ricardo Nicolau, doaram a quantia de R$ 50 mil a cada uma das associações folclóricas Garantido e Caprichoso, consideradas Patrimônio Cultural do Amazonas, para auxiliar na manutenção das atividades associativas ligadas à cultura e à arte do Festival Folclórico de Parintins.

A live Encontro dos Bumbás Samel: Festa dos Visitantes gerou cerca de 300 empregos direta e indiretamente, com equipes que estiveram nos bastidores do evento digital, além dos próprios artistas, que enfrentaram dificuldades financeiras devido a pandemia de COVID-19 que assola o Amazonas desde março de 2020.

Ciente de sua responsabilidade perante à sociedade como grupo de saúde com 40 anos de atuação, o evento digital da Samel cumpriu todos os protocolos de segurança preconizados pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OMS), com distanciamento social e uso de máscaras de proteção facial e álcool em gel, que foram distribuídas gratuitamente a todos os presentes.

