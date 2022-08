Livro sobre a importância das emoções durante a infância será lançado na livraria Leitura, do Amazonas Shopping

Redação AM POST

Com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância das emoções durante a infância, a Defensora pública, Carol Carvalho, lançará o livro “Mediando Vidinhas: Lucas e Laura no mundo das emoções”, no dia 31 de agosto, a partir das 16h, na livraria Leitura do Amazonas Shopping.

O livro que traz os personagens Lucas e Laura, nomes inspirados nos dois filhos da escritora, são imersos no entendimento sobre os seus sentimentos, através de conceitos abordados durante a leitura, como o respeito, autorresponsabilidade e empatia, onde aprendem sobre alegria, raiva, tristeza, medo, admiração, espanto, calma, adoração, ansiedade de um leque de emoções.

Como mostra um trecho do livro, onde Lucas e Laura explicam para a professora da escola onde estudam sobre como se sentem diante de uma situação familiar conflitante.

– Lucas, Laura, o que aconteceu? Por que vocês estão sentados aí sozinhos? Não quiseram ir para a sala de aula junto com os amigos de vocês? – perguntou a professora.

– Ah… é que ontem o papai e a mamãe conversaram comigo e com o Lucas e disseram que vão se separar – falou Laura, com lágrimas nos olhos.

– Acho que não somos mais uma família. A Laura está chorando porque acha que a gente vai se separar também. Eu estou muito triste, mas já sou grande, não posso chorar – disse o menino.

O livro, voltado para crianças entre 8 e 12 anos, conta com a ilustração de Simone Ziasch, apresenta aos leitores em suas páginas, métodos encontrados na mediação de conflitos, especialidade da escritora, ajudando assim na construção da compreensão da inteligência emocional durante a infância.

Além de todo o contexto positivo que o Mediando Vidinhas carrega, toda a venda dos exemplares será revertida para apoiar projetos de escolas públicas na cidade de Manaus.