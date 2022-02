Locais de prova do concurso da PM no Amazonas já estão disponíveis para consulta

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Os mais de 111 mil inscritos no concurso público da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) já podem consultar os locais de realização das provas no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do certame: https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmam21. Os candidatos com a inscrição confirmada devem inserir o número do CPF no campo “Consulta ao local de prova”, para verificar o endereço da aplicação do exame.

Continua depois da Publicidade

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (31/01), a FGV confirmou para o domingo (06/02) a realização das provas em todos os municípios de aplicação. De acordo com a banca organizadora, além de Manaus, as provas ocorrerão nos municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga, Tefé, Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO).

A alocação de candidatos para realizar provas em municípios de outros estados é prevista no subitem 3.3.1 do edital de abertura, que também está disponível no site da organizadora do certame.

Conforme estipulado pela FGV, o fechamento dos portões será às 7h45 para o cargo de nível médio; e às 14h45 para os cargos de nível superior. Já o início das provas será às 8h para o cargo de nível médio; e 15h para os cargos de nível superior. Todos os locais de realização de provas seguirão o horário de Manaus.

Continua depois da Publicidade

A prova objetiva contém 60 questões para o nível médio e 80 para o nível superior.

Cargos

Continua depois da Publicidade

O concurso público para a PM do Amazonas corrige uma distorção histórica de déficit na corporação. São 1.350 vagas, sendo mil para aluno soldado (nível médio); 320 para aluno oficial (nível superior); e 30 vagas para aluno oficial de saúde (nível superior).

Os soldados e oficiais da Polícia Militar trabalharão em contato cotidiano com o público, em equipe, sob supervisão, em ambiente de trabalho que pode ser fechado, a céu aberto ou em veículo automotor, em horários diversos (diurno, noturno e em rodízios de turnos). Atuar em condições de pressão e de risco de morte fará parte de sua rotina de trabalho.

Continua depois da Publicidade

E os oficiais de saúde Polícia Militar vão atuar de acordo com a legislação que rege sua especialidade, realizando atendimento clínico, emergencial, ambulatorial, perícias e atividades da especialidade, bem como cumprindo plantões internos e atuando em eventos policiais militares internos e externos, próprios do oficial policial militar.

* Com informações da assessoria de imprensa