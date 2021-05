Lousimar Bonates é escolhido como vice-presidente do Colégio Nacional dos Secretários de Segurança Pública

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O secretário da Segurança Pública do Tocantins, Cristiano Sampaio, foi reconduzido em votação por aclamação, ao cargo de presidente do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp) tendo como vice o titular da SSP-AM, Coronel Lousimar de Matos Bonates.

Continua depois da Publicidade

O gestor que já ocupava a mais alta posição dentro do colegiado foi reeleito durante reunião virtual, que ocorreu na manhã desta quarta-feira, 19. Também foram eleitos os vice-presidentes regionais, representantes da regional norte, o delegado de polícia federal, Ualame Machado (PA), da regional nordeste, o delegado de polícia federal, Antônio de Pádua Cavalcanti (PE), da regional centro-oeste o delegado de polícia civil, Antônio Carlos Videira (MS), da regional sudeste, o general João Camilo de Campos (SP) e da regional sul o delegado de polícia civil, Ranolfo Vieira Júnior (RS).

Sampaio é o representante dos secretários de Segurança Pública de todo Brasil e responsável pela articulação e representação dos projetos estratégicos para os Estados, vinculados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e suas secretarias.

O Secretário Nacional de Segurança Pública, Carlos Renato Machado Paim, que também participou da reunião, destacou positivamente o trabalho que vem sendo realizado pelo presidente do Consesp. “Dr. Cristiano, vem desempenhando um excelente papel à frente desta missão. Enquanto presidente, vem buscando fortalecer o colegiado, o que colabora para a integração da Segurança Pública Nacional”, explicou. Paim também solicitou apoio do colegiado quanto ao fortalecimento das forças para implementação de projetos que beneficiem os setores do turismo e do agronegócio. Além do fortalecimento dos programas de combate ao crime organizado.

Continua depois da Publicidade

A nova secretária de Gestão e Ensino em Segurança Pública do MJSP, Ana Cristina Melo Santiago, também participou da reunião e foi recepcionada pelos membros do colegiado. “Nosso desafio é manter esse bom relacionamento e viabilizar as deliberações da segurança pública”, destacou.

Quem também participou da reunião foi o secretário de Operações Integradas do MJSP, Alfredo de Souza Carrijo. “Nosso objetivo é chegar aos policiais que estão na ponta e precisam de tecnologia para trabalhar. É uma secretária nova, mas temos programas que têm surtido resultados positivos e agora temos a oportunidade de melhorar os que já existem, além de criar novas ferramentas de trabalho”, observou.

Continua depois da Publicidade

O secretário da Segurança Pública do Maranhão, Jefferson Miler Portela, manifestou sua aclamação à recondução de Sampaio e destacou que o gestor tem feito um trabalho exímio em estreitar o relacionamento com os secretários do Brasil e promover a integração dos trabalhos. “A gestão do Dr. Cristiano tem sido diferenciada, e está proporcionando a união da segurança pública no país”. Portela também sugeriu a realização de ações operacionais integradas com o objetivo de combater o tráfico de drogas e de armas nas divisas entre os estados.

Na ocasião todos os secretários se manifestaram com uma salva de palmas pela aclamação e recondução do presidente para o novo período. Cristiano agradeceu a todos pela confiança e reafirmou o compromisso em continuar trabalhando em prol das pautas de Segurança Pública. “Problemas que merecem atenção permanente serão prioridades deste colegiado. Seguiremos discutindo estrategicamente os temas pertinentes ao setor com objetivo final de sempre melhorar a segurança nos Estados e consequentemente, seus municípios”, ponderou o presidente.

Continua depois da Publicidade

Perfil do Secretário

Sampaio é formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, delegado da Polícia Federal desde 2003 e foi secretário da Segurança Pública do Distrito Federal até dezembro de 2017. Ele também atuou como superintendente regional da Polícia Federal no Maranhão, coordenador nacional da Segurança da Copa do Mundo 2014 e coordenador da Segurança dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Em 2019 assumiu a cadeira de Secretário da Segurança Pública do Tocantins e posteriormente o cargo de presidente do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp), para o qual foi reconduzido.

Perfil do vice

Oficial da reserva do Exército Brasileiro, ingressou na Polícia Militar do Amazonas (PM/AM) em 1979 e se formou aspirante da PM em 1981. Possui todos os cursos de formação da Polícia Militar e participou do cursos em outros Estados como o de Policiamento Radio Motorizado da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA), em São Paulo.

Foi Subcomandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE). A última unidade que comandou foi o 7º Batalhão que, à época, era responsável pelo policiamento de toda a zona leste de Manaus, onde foi responsável pela operacionalização da Ronda Ostensiva Candido Mariano (ROCAM). Ainda dentro da Polícia Militar, foi Secretário Geral e Diretor de Pessoal da corporação.

Fora da Polícia Militar, Louismar Bonates foi Chefe da Casa Militar da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM); Chefe do Gabinete Militar da Prefeitura de Manaus; secretário municipal de Meio Ambiente na antiga Sedema; secretáriomunicipal de transportes urbanos na SMTU; secretário de Estado de Justiça e Cidadania na Sejusc; secretário de Estado de Administração Penitenciária na SEAP e, atualmente, secretário de Estado de Segurança Pública na SSP.