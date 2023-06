Ludmilla e Simone Mendes são atrações nacionais confirmadas na Festa dos Visitantes 2023 em Parintins

O nome da cantora Ludmilla foi anunciado nesta terça-feira (6) como sendo uma das tração principais juntamente com a sertaneja Simone Mendes, na aguardada Festa dos Visitantes 2023 em Parintins. O evento, que acontecerá no dia 29 de junho promete ser um verdadeiro espetáculo e também terá artistas locais se apresentando.

O Governo do Amazonas apresentou, hoje, o planejamento das ações para a realização do 56º Festival Folclórico de Parintins, que este ano terá a Cultural, o Turismo e a Sustentabilidade como os pilares principais, além de ações voltadas para a segurança dos turistas que estarão na cidade, com a fiscalização de embarcações e o combate à violação de direitos humanos.

“Ludmilla, Simone Mendes, David Assayag, Uendel Pinheiro, Jorge Japa, Mikael e Jr Paulain são as atrações já confirmadas para o evento de abertura no dia 29 no Bumbódromo de Parintins a partir das 19H com entrada franca”, disse o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

De acordo com dados da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), o 56º Festival de Parintins deve movimentar, este ano, cerca de R$ 120 milhões na economia da Ilha Tupinambarana e municípios do entorno.

