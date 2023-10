Lula faz reunião com ministros para discutir seca no Amazonas

Notícias do Amazonas – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordenou uma reunião por videoconferência nesta quinta-feira (12) para discutir a situação das chuvas intensas em Santa Catarina e da forte seca e incêndios florestais na Amazônia. O encontro contou com a presença de ministros e teve como objetivo traçar estratégias para lidar com os danos causados pelos extremos climáticos nessas regiões.

“Assim como fizemos com o Rio Grande do Sul, temos dedicado atenção especial a esses estados, com a presença de técnicos, secretários, ministros, repasses de recursos e muito diálogo. Determinei aos ministros que todas as equipes estejam mobilizadas e à disposição dos governos estaduais e das prefeituras. O Governo Federal está atento, presente e atuando para atender a população e remediar os danos causados pelos extremos climáticos”, publicou Lula em uma postagem na rede social X (antigo Twitter).

Hoje me reuni por videoconferência com ministros para tratar da situação das fortes chuvas em Santa Catarina, bem como da seca e das queimadas que afetam o Amazonas. Assim como fizemos com o Rio Grande do Sul, temos dedicado atenção especial a esses estados, com a presença de… — Lula (@LulaOficial) October 12, 2023

Nos últimos dias, o presidente Lula vem despachando remotamente do Palácio da Alvorada, sua residência oficial, enquanto se recupera de uma cirurgia no quadril. Mesmo à distância, ele tem mantido uma agenda de trabalho ativa, incluindo reuniões virtuais com seus auxiliares e telefonemas com autoridades.

Enquanto isso, na Região Norte, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou o envio de mais efetivo da Força Nacional para reforçar as equipes que já estão atuando no combate aos incêndios florestais. A seca intensa e o ar poluído pela fumaça resultante dos incêndios têm preocupado as autoridades.

A situação da seca e dos incêndios na Amazônia tem afetado a qualidade do ar, levando a Fiocruz Amazônia a recomendar o uso de máscaras de proteção. Em alguns bairros de Manaus, a qualidade do ar é considerada “péssima”. Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a quantidade de poluentes na região está cinco vezes acima do nível considerado “muito ruim”.

No interior do Amazonas, a situação de seca continua preocupante, especialmente no sul do estado. Cerca de 60 cidades estão em alerta ou emergência devido à estiagem, afetando quase 400 mil famílias. Apenas duas cidades se encontram em situação de normalidade. Essa situação tem chamado a atenção das autoridades e requer medidas adicionais para mitigar os impactos causados pela falta de chuvas.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), as quatro cidades brasileiras com maior quantidade de focos de incêndio no último mês estão todas localizadas na região da Amazônia, entre Manaus e Rondônia. Esse dado evidencia a gravidade da situação e a necessidade de intensificar os esforços de combate aos incêndios.

Diante das perdas causadas pelas chuvas intensas em Santa Catarina e da seca e incêndios na Amazônia, o presidente Lula tem conduzido reuniões para traçar estratégias e coordenar o auxílio federal. É necessário um esforço conjunto para remediar os danos causados pelos extremos climáticos e garantir a segurança e o amparo necessário para a população afetada. O envolvimento ativo do governo e a atuação de ministros e equipes técnicas são fundamentais para enfrentar esses desafios e promover a recuperação das regiões atingidas.