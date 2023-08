Lula vai destinar R$ 47,2 bilhões para 213 obras no Amazonas, mas trecho da BR-319 fica de fora

O Amazonas vai ficar com R$ 47,2 bilhões da fatia do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (11). Entre as prioridades do estado estão obras da BR-174, a ampliação Manaus Moderna e moradias, porém, o trecho da BR-319 que corta o estado está fora do projeto.

Mesmo as obras de reestruturação da rodovia estando previstas no plano de trabalho apresentado nesta sexta-feira (11) pelo governo federal, em cerimônia no Rio de Janeiro, ela contempla apenas alguns quilômetros em área urbana do estado de Rondônia.

“No conjunto de obras do programa, estão as mais importantes para o Amazonas, como a restauração da BR-174, a ampliação do Terminal Manaus Moderna, o Porto de São Raimundo, os aeroportos de Coari, Fonte Boa, Parintins e São Gabriel da Cachoeira; o Luz para Todos e moradias do Minha Casa, Minha Vida”, destacou o governo federal.

Mesmo sem a inclusão do trecho da BR-319, o governo federal deve realizar obras de readequação da BR-174 (Manaus-Boa Vista) e BR-230 (Transamazônica).

A repavimentação da rodovia foi um dos pleitos levados pelo governador Wilson Lima (UB) e pelos membros da bancada no Amazonas. O que está projetado para a BR-319, no entanto, é apenas a adequação da Travessia Urbana de Porto Velho ao Trevo do Roque, que dá acesso ao porto do Rio Madeira e aos estados do Acre, Amazonas e Mato Grosso.

Investimentos no AM por áreas

Entre novas áreas contempladas no programa, está a de Inclusão Digital e Conectividade, cujo investimento no Amazonas será de R$ 2,4 bilhões para levar internet de alta velocidade a escolas públicas, unidades de saúde e regiões remotas.

No eixo Saúde, o investimento no Amazonas será de R$ 500 milhões para construção de novas unidades de saúde, policlínicas, melhorar o acesso a tratamento especializado e ampliar a oferta de vacinas.

Na área de Educação, Ciência e Tecnologia, o investimento no Amazonas será de R$ 14,7 bilhões para construção de creches, escolas de tempo integral e a modernização e expansão de Institutos e Universidades Federais, além da permanência dos estudantes nas escolas, a alfabetização na idade certa e a produção científica no Brasil.

No eixo de Infraestrutura Social e Inclusiva, o investimento no Amazonas será de R$ 300 milhões para garantir o acesso a espaços de cultura, esporte e lazer, apostando no convívio social e na redução da violência.

O Amazonas também receberá R$ 12,2 bilhões para investir na área de Cidades Sustentáveis e Resilientes para construir novas moradias do Minha Casa Minha Vida e financiar a aquisição de imóveis, além de modernizar a mobilidade urbana de forma sustentável, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos, contenção de encostas e combate a enchentes.

Outra área anunciada é chamada de Água para Todos, com investimento de R$ 2,1 bilhões no Amazonas, para garantir água de qualidade. Já no eixo Transporte Eficiente e Sustentável, o aporte para o Amazonas será de R$ 5,9 bilhões para rodovias, portos, aeroportos e hidrovias.

Já para atender ao desafio da transição e segurança energética, o investimento no Amazonas será de R$ 4,5 bilhões, como acesso à energia em comunidades isoladas, por meio do Luz para Todos. Por fim, outros R$ 4,5 bilhões também serão destinados para o Amazonas em Inovação para a Indústria da Defesa, o que permitirá equipar com tecnologias de ponta e aumento da capacidade de defesa.

Redação AM POST*