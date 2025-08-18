Lutador do Amazonas brilha em Brasília e avança para a final do Jungle Fight

Notícias do Amazonas – No último sábado (16), o lutador Arcângelo Anjo conquistou uma vitória histórica ao vencer a co-luta principal do Jungle Fight 139, em Brasília, garantindo sua vaga na final do Fight do Milhão, marcada para outubro.

O combate contra Cleiton Morais destacou a técnica e o controle de Arcângelo, que dominou o adversário no chão e finalizou a luta no segundo round, em um desempenho que impressionou fãs de MMA de todo o país. “Essa vitória representa minha trajetória, minha luta diária. Foram quase 12 anos de esforço, treino e foco. Estou feliz demais por dar esse passo rumo ao meu sonho”, celebrou o atleta. Com o resultado, Arcângelo soma 14 vitórias em 18 lutas na carreira, consolidando-se como um dos nomes mais promissores do MMA nacional.

Na próxima fase, o amazonense vai enfrentar Marcelo Medeiros, que avançou após a desclassificação de Alexandre Mistoca por golpe ilegal. A expectativa para a final é enorme, e o duelo promete movimentar os fãs de artes marciais e chamar atenção para o talento que surge do Amazonas.

Com garra, disciplina e técnica refinada, Arcângelo Anjo segue escrevendo seu nome na história do MMA brasileiro, levando junto o orgulho do Amazonas para o topo do Jungle Fight e inspirando jovens atletas em todo o país.