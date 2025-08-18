A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Lutador do Amazonas brilha em Brasília e avança para a final do Jungle Fight

Com técnica e garra, o lutador do Amazonas avança para a grande final do Fight do Milhão, em outubro.

Por Beatriz Silveira

18/08/2025 às 17:16

Ver resumo

Notícias do Amazonas – No último sábado (16), o lutador Arcângelo Anjo conquistou uma vitória histórica ao vencer a co-luta principal do Jungle Fight 139, em Brasília, garantindo sua vaga na final do Fight do Milhão, marcada para outubro.

PUBLICIDADE

O combate contra Cleiton Morais destacou a técnica e o controle de Arcângelo, que dominou o adversário no chão e finalizou a luta no segundo round, em um desempenho que impressionou fãs de MMA de todo o país. “Essa vitória representa minha trajetória, minha luta diária. Foram quase 12 anos de esforço, treino e foco. Estou feliz demais por dar esse passo rumo ao meu sonho”, celebrou o atleta. Com o resultado, Arcângelo soma 14 vitórias em 18 lutas na carreira, consolidando-se como um dos nomes mais promissores do MMA nacional.

Leia também: CPMI será instalada nesta semana para investigar fraude do INSS

PUBLICIDADE

Na próxima fase, o amazonense vai enfrentar Marcelo Medeiros, que avançou após a desclassificação de Alexandre Mistoca por golpe ilegal. A expectativa para a final é enorme, e o duelo promete movimentar os fãs de artes marciais e chamar atenção para o talento que surge do Amazonas.

Com garra, disciplina e técnica refinada, Arcângelo Anjo segue escrevendo seu nome na história do MMA brasileiro, levando junto o orgulho do Amazonas para o topo do Jungle Fight e inspirando jovens atletas em todo o país.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Manaus

Operação em Manaus identifica marcas com peso inferior ao declarado

Ação fiscalizou 393 itens em Manaus e região metropolitana e autuou três marcas por peso irregular em rações, fertilizantes e adubos.

há 19 minutos

Manaus

Renato Júnior denuncia Águas de Manaus por ‘péssimo serviço’ que estraga com ruas recém-recapeadas

Vice-prefeito acusa a concessionária de abrir buracos em ruas recém-recapeadas, gerando transtornos para moradores e custos extras para a Prefeitura.

há 25 minutos

Polícia

Facção criminosa realiza ação social em bairro periférico de Manaus

Distribuição de mantimentos pela facção ocorre em área marcada pela ausência do Estado e reforça controle social do tráfico.

há 42 minutos

Amazonas

Gestão do prefeito de Manicoré Lúcio Flávio vira alvo de investigação no TCE-AM após denúncia de cidadão

O caso foi formalizado após análise da Presidência do Tribunal.

há 2 horas

Polícia

Heliporto ilegal é descoberto e suspeito é preso no interior do Amazonas

Heliporto clandestino foi localizado em área de preservação permanente.

há 2 horas