Mãe do amazonense que foi destaque no quadro Pequenos Gênios do Domingão com Huck conta como foi a seleção do garoto

O estudante Luan Gama, de 10 anos, da Escola Estadual (EE) Libertador Simon Bolívar, localizada na zona centro-sul de Manaus, foi destaque neste domingo (9) durante participação no quadro “Pequenos Gênios”, do programa “Domingão com Huck”, da Rede Globo.

Durante o programa, o apresentador Luciano Huck ficou encantado com a inteligência do jovem Luan e não poupou elogios. “Você está competindo com Alice no nível de fofura”, disse o apresentador, ressaltando: “Você é muito bom, cara!”

Luciano Huck fica impressionado com habilidade de amazonense no ‘Pequenos Gênios’; assista pic.twitter.com/fjzZGPPUsm — AM POST (@portalampost) July 10, 2023

Luan é a primeira criança do Amazonas a participar do quadro no programa, que reúne estudantes de diferentes estados. Para o pequeno gênio, que aprendeu a ler aos 3 anos e se destaca em Matemática, Raciocínio Lógico, Português e Geografia, a expectativa de participar da disputa é grande.

Para a mãe de Luan, Lara Gama, a seleção do filho para participar do programa foi uma surpresa. Ela contou que a princípio só inscreveu o pequeno gênio a pedido dele, mas que pensava que as escolhas dos participantes eram todas “cartas marcadas” e que não chegariam a Luan.

“Eu realmente fiquei surpresa. Fiz uma inscrição muito despretensiosa. Preenchi o formulário de forma bem básica. Eles não só analisaram a inscrição do meu filho, como entraram em contato de forma remota, fizeram entrevistas e testes à distância, e depois chegou a notícia da seleção”, contou Lara Gama.

E acrescentou que com apenas 3 anos Luan aprendeu a ler e aos 4 anos já realizava operações de matemática, como multiplicação, divisão, cálculos com potência e raiz quadrada.

“Quando ele tinha 4 anos, a pedagoga da escola, à época, conheceu o Luan, por meio da minha irmã, que estudava na escola. Conversando com ele, a pedagoga percebeu que ele tinha, segundo ela, altas habilidades próximas à superdotação”, relembrou Lara.

Desde setembro de 2022, após a inscrição, Luan, assim como os demais participantes, passaram por entrevistas com produtores, psicopedagogos e psicólogos que mapearam as áreas de maior habilidade das crianças.

Em fevereiro deste ano, foi dada a notícia de que ele havia sido selecionado para o programa. A partir daí se deu início ao processo de treinamento, em que exercícios são enviados de acordo com a área de habilidade da criança.

Aluno da rede pública

Luan ingressou na escola Simon Bolívar no 1º ano, do Ensino Fundamental, e começou a se desenvolver nas questões motoras e na escrita. E no 2º ano, vendo o desempenho do menino, tanto a professora, quanto a pedagoga recomendaram que ele avançasse para a próxima série, mas devido à pandemia não foi possível.

Atualmente, o aluno está no 5º ano, do Ensino Fundamental e entre as principais habilidades dele destacam-se: o conhecimento das bandeiras e localização de todos os países do mundo, o domínio de cálculos matemáticos, além de soletrar palavras, de alto nível de dificuldade, de trás para frente.

A mãe de Luan, Lara Gama, destacou que a professora Glória Mota tem feito a diferença na vida escolar do pequeno. Segundo ela, antes o filho não tinha tanto interesse em frequentar a escola. “Ele ficava entediado. Não queria ir para aula. Faltava bastante. Mas, neste ano, com a professora Glória, ele mudou. Ela trabalha de uma forma com ele que o estimula a querer ir para escola. Ela ensina, acolhe, ouve e sabe lidar com os sentimentos dele. Somos muito gratos a ela e a pedagoga da Simon Bolívar”.

Redação AM POST*