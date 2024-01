Mãe e filho morrem em naufrágio no Amazonas

Notícias do Amazonas – Zuleide Gomes Duarte, de 35 anos e o filho dela Lucas Gabriel Gomes, 8 anos, morreram na sexta-feira (26), após uma embarcação naufragar no Rio Negro próximo ao Furo do Paracuubas, no município de Iranduba no Amazonas.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), bombeiros foram acionados para atenderem uma ocorrência de naufrágio e se depararam com as duas vítimas já em óbito.

A outra filha da mulher de apenas 10 anos de idade e o proprietário da embarcação sobreviveram ao naufrágio. O homem foi conduzido para a delegacia.

Os corpos de mãe e filho foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

*Suyanne Lima – Redação AM POST