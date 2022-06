Mãe e filho são os primeiros a receber a CNH Social em Presidente Figueiredo

Redação AM POST

Dona Izaildes Mendonça, de 52 anos, e Antônio de Jesus Soares, de 26, foram os primeiros moradores de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus) a receber a Carteira de Habilitação pelo projeto CNH Social. Eles são mãe e filho e fazem parte do grupo de 186 pessoas contempladas no município pelo Governo do Amazonas.

Eles se inscreveram no projeto CNH Social logo que foi lançado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), em novembro do ano passado. Mãe e filho só não imaginavam que ambos seriam selecionados.

“Quando eu vi o meu nome fiquei emocionado. Aí quando soube que a minha mãe também tinha sido contemplada, foi uma emoção em dobro”, revelou o cozinheiro Antônio de Jesus, que está desempregado e com a inclusão da categoria B na sua CNH, vai procurar emprego de motorista.

“Eu tenho carteira ‘A’ mas queria colocar a ‘B’ só que não tinha dinheiro, mas graças a esse projeto do governador Wilson Lima, eu tô podendo realizar meu sonho”, comemorou a tecnóloga em gestão pública Izaildes Mendonça.

Além de Izaildes e Antônio, a CNH foi entregue para Luciene Paiva da Souza. Outras 183 pessoas ainda estão em processo de habilitação. Elas foram selecionadas em dezembro do ano passado e em maio deste ano.

O “CNH Social” é considerado o maior projeto de inclusão social no trânsito já implantado no Amazonas. Desde que foi lançado, o projeto já selecionou 10 mil pessoas em todo o Estado. São pais e mães de família em vulnerabilidade social.

Motociclista Legal

O Governo do Amazonas, por meio do Detran, também já beneficiou 220 mototaxistas de Presidente Figueiredo com o kit de segurança, composto por capacete e colete. Eles foram entregues no final do mês de maio.

Essas entregas fazem parte do projeto “Motociclista Legal”, que juntamente com o “CNH Social”, compõe o Programa Detran Cidadão.