Mães atípicas comemoram inauguração do primeiro Caic TEA voltado ao atendimento de crianças com autismo

Notícias do Amazoas – A criação de um espaço especializado e gratuito para o atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) transformou o sentimento de muitas mães de Manaus. Com esperança, elas comemoraram a inauguração do Caic TEA José Contente, o primeiro serviço da rede pública estadual de saúde do Amazonas voltado exclusivamente para o público infantil com autismo. A unidade fica localizada no bairro Jorge Teixeira, zona leste, e foi inaugurada pelo governador Wilson Lima, nesta segunda-feira (28/07).

Para muitas famílias, a nova unidade representa o acesso digno a um atendimento especializado e humanizado. A autônoma, Leila Ferreira, 37, mãe de Alejandro, de 9 anos, celebrou a chegada do serviço e destacou a importância do espaço tanto para o desenvolvimento das crianças quanto para a rotina das famílias.

“Eu acho muito significativo para nós, mães atípicas, que necessitamos desse espaço para que nossos filhos que necessitam se desenvolver cognitivamente e socialmente. Esse espaço vai ser de uma grande ajuda, principalmente para nós, mães atípicas, que moramos longe. O atendimento aqui vai ser maravilhoso porque vai ter especialista”, reforçou a mãe.

A dona de casa Aida Castro, 39, mãe da Kemelly, de 6 anos, também compartilhou sua emoção ao conhecer a estrutura. Para ela, o centro representa conforto, acolhimento e, principalmente, apoio.

“Vai ser um apoio para as mães que têm filhos autista. Eu acho muito confortante porque, para as mães de crianças autista, é difícil a gente encontrar um espaço para apoiar a gente. Eu já gostei do espaço, muito amplo, tem uma sala bem bonita e eu espero que esse espaço ajude minha filha”, disse a mãe.

Acolhimento

O espaço oferece atendimento gratuito e multiprofissional para crianças de até 11 anos e seis meses, e passou a funcionar já nesta segunda-feira. A equipe é composta por psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, psicomotricistas, nutricionistas, assistentes sociais e médicos. Esse modelo integrado permite um cuidado mais completo e individualizado.

A estrutura foi revitalizada com recursos do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e contou com obras executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

Com a entrega do Caic José Contente, o Governo do Amazonas inicia a implantação de uma rede estadual especializada para o atendimento ao público infantil com autismo. Outras duas unidades da capital também integrarão esse modelo: o Caic Gilson Moreira, na zona norte, em fase final de reforma, e o Caic+Especialidades Afrânio Soares, no bairro Parque Dez, que passará por readequações. Assim, a capital contará com três unidades voltadas exclusivamente para crianças com TEA.

Atendimento

O Caic TEA José Contente tem como base científica a Análise do Comportamento Aplicada (ABA), reconhecida internacionalmente como uma das abordagens mais eficazes no tratamento do autismo. O atendimento se inicia com consulta médica e avança para a elaboração de um Plano Terapêutico Individualizado, respeitando as necessidades específicas de cada criança.

A participação ativa da família é parte fundamental do processo, com devolutivas clínicas, orientações parentais e avaliações periódicas que asseguram o acompanhamento contínuo.

Entre os diferenciais do Caic TEA estão os ambientes adaptados ao perfil sensorial de cada paciente. A estrutura conta com uma Sala Sensorial Multimodal, equipada com recursos de luz, som, texturas e estímulos controlados, um Parque Molhado para estimulação motora e social ao ar livre, e uma Área de Estimulação Psicomotora com brinquedos adaptados e piso amortecido. Esses espaços foram projetados para proporcionar experiências terapêuticas lúdicas, acolhedoras e eficazes.

Outro espaço essencial é a Sala de Escuta e Acolhimento Familiar, onde os profissionais promovem devolutivas clínicas, constroem os planos terapêuticos em conjunto com os responsáveis e fortalecem o vínculo entre equipe técnica e família. Todo o serviço busca valorizar a autonomia da criança, promover sua inclusão social e garantir qualidade no cuidado.

“Este Caic traz uma oportunidade de garantir maior desenvolvimento social, psicomotor, com terapias comprovadas por evidências científicas, fazendo com que o Caic também leve a equidade do sistema único de saúde. Precisamos olhar para todas as necessidades da população”, enfatizou a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud.

A unidade também está integrada à Rede de Atenção Psicossocial (Raps), à Atenção Primária e à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), conforme diretrizes do Ministério da Saúde. O modelo adotado fortalece a articulação entre os diversos níveis do SUS e contribui para a construção de um sistema de saúde mais inclusivo, eficaz e humanizado.