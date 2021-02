Mais 17 pacientes com Covid-19 são transferidos para Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

As ações do Governo do Amazonas para promover melhorias na rede de atendimento de saúde do estado não param. Ao longo da tarde e início da noite desta terça-feira (16/02), mais 17 pacientes com Covid-19 foram transferidos do interior para Manaus. Ao todo, 14 pessoas foram trazidas da cidade de Tefé (distante 523 quilômetros da capital), e outras três vieram de Coari (distante 363 quilômetros de Manaus). Todos foram encaminhados para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, referência para casos da doença.

Os dois voos foram feitos em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). O primeiro, vindo de Coari, chegou por volta das 14h10, no Aeroporto de Ponta Pelada, zona sul da capital. De lá, os três pacientes foram levados em ambulâncias para o HPS Delphina Aziz, onde darão continuidade ao tratamento.

No início da noite, o segundo voo, vindo de Tefé, chegou por volta das 18h50, com os outros 14 pacientes. Todo o trabalho foi acompanhado pela equipe da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), com apoio logístico da Casa Militar.

Procedimento – Para que sejam transferidos, os pacientes acometidos pela Covid-19 passam por uma triagem prévia. E precisam atender os requisitos do quadro de saúde para a realização do procedimento de transferência.

Transferências – A força-tarefa realizada pelo Governo do Amazonas, em parceria com o Governo Federal, para garantir atendimento à população, tem atuado em transferências do interior para Manaus. Desde o último sábado (13/02), já foram transferidos do interior para a capital 38 pessoas acometidas pela Covid-19.

